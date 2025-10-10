Venezuela: ministro de Defensa dice que están haciendo "todo" por evitar una guerra con EE.UU.

El régimen de Nicolás Maduro activó el plan denominado 'Independencia 200' en los estados costeros de Aragua, Falcón y Zulia, que se suman a La Guaira y Carabobo, con el fin de "garantizar la capacidad de defensa integral del territorio".

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este viernes que el país está haciendo "todo lo que corresponde" para evitar la guerra, en un contexto en el que se realizan ejercicios militares para garantizar la capacidad de defensa integral del territorio ante la "amenaza" que representa el despliegue naval de EE.UU. en el mar Caribe.

"Nosotros estamos garantizando y haciendo todo lo que nos corresponde, todo lo que está en nuestras manos para evitar la guerra, para preservar la paz", manifestó el ministro en un video para su cuenta de Telegram.

Padrino López indicó que en el país se realizan ejercicios en cumplimiento de 27 tareas que indicó el presidente Nicolás Maduro "contra la campaña aérea y el desgaste sistemático" de Estados Unidos y, además, para "evitar la parálisis estratégica" en Venezuela.

Entre las tareas que hay que cumplir, subrayó, está "comprobar las reservas alimenticias, la disponibilidad hospitalaria, el uso de radios comunitarias y de todos los medios de comunicación disponibles".

Se preparan ante posible conflicto

Venezuela activó este viernes el plan denominado 'Independencia 200' en los estados costeros de Aragua, Falcón y Zulia, que se suman a La Guaira y Carabobo, ante el despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe cerca de las costas de Venezuela.

El Gobierno de Maduro pidió que se convoque con "carácter de urgencia" a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante el "ataque armado" que se pudiera dar, enfatizó, por parte de Estados Unidos contra Venezuela "en un muy corto plazo".

EE.UU. defiende su despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que el Ejecutivo de Maduro insiste en que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".

