Alberto Plaza ofrecerá un concierto este 19 de agosto en Lima tras recuperarse de la COVID-19. | Fuente: Difusión

El escenario del Centro de Convenciones Bianca de Barranco ya está listo para recibir este jueves 19 de agosto al cantautor chileno Alberto Plaza, quien no ocultó a RPP Noticias la alegría que le produce reencontrarse con "el público cariñoso y hospitalario" en un "concierto íntimo, mi guitarra y yo, en plan trova romántica y muy informal".

"Tengo una estructura para el concierto, pero la gente puede ir construyéndolo a medida que avanza la noche donde me propongan canciones", adelantó el intérprete de temas como "Ahora", "Cómplices", entre otros. Este nuevo formato, agregó, obedece a las "reglas de la pandemia donde los aforos son menores".

"Como tenemos reducido el público, tenemos la posibilidad de conversar y contarnos cosas más en plan guitarreo que en plan concierto. Me fascina este tipo de formato", subrayó Alberto Plaza, quien tras recuperarse de la COVID-19, decidió retomar su gira internacional, además de otros proyectos, como el programa "Plaza en tu casa" que emite todos los lunes desde su canal de YouTube.

¿Es la primera vez que tendrá un formato tan íntimo?

No. Yo empecé así. Mis primeros años fueron con esas características y me fascina, porque permite una interacción. La gente me puede pedir canciones que han sido parte de sus vidas, banda sonora de alguna historia de amor y si me acuerdo la canción… pero las canciones más conocidas ahí estarán. “Bandido”, “Aventurera”, “Yo te seguiré”, “Pa lante”, “Ahora”, no van a dejar de estar.

¿Cómo ha vivido la virtualidad como artista?



He mantenido el contacto con mis fans a través de un programa que hacemos todos los lunes llamado “Plaza en tu casa”. La primera temporada la hicimos el año pasado en YouTube, poco después que se declaró la pandemia y dije ‘tengo que mantener el contacto con la gente’, porque no se sabe lo que viene hacia adelante y no podemos desaparecer del mapa y una de las cosas fundamentales que estamos es comunicarnos entonces no podemos perder eso. Entonces mantuve contacto a través de este programa. Ahora en la segunda temporada vamos 14 episodios a través de Facebook.

Si recordara su primer concierto, ¿qué aspectos mantiene todavía y cuáles han cambiado en usted como artista?

Lo que más ha cambiado es que ahora tengo una mirada retrospectiva y puedo observar el trabajo realizado y su impacto en la gente. Muchas canciones mías han caído en tierra fértil, en corazones y almas que las han hecho propias a diferencia del joven soñador de ese entonces. En ese momento todo lo que tenía eran sueños, proyectos y promesas. Hoy, muchas de estas promesas se cumplieron y eso le da sabiduría, experiencia una mirada más pausada y reflexiva, no esa mirada que tienen los jóvenes de que todo tiene que ser urgente y pasar ya, del ‘yo soy el centro del universo’, sino que uno empieza a mirar la vida de otra forma.

¿Los artistas jóvenes de hoy están enfocados solo en el éxito musical?

Hay mucha necesidad de reconocimiento para sentirse que vale y hay mucha necesidad de apoyo para creer que uno tiene valor, y eso es delicado porque uno se vuelve vulnerable y se empieza a evaluar por los ojos de los demás y se pierde la capacidad de disfrutar el momento.

Lo más importante de un artista que comienza es que tenga como primer propósito: entregar un mensaje, no ser famoso. Y ese propósito va a dar origen a una obra, una vez entregada esta obra el público reconocerá que es honesta y tiene un propósito auténtico. En cambio, si un artista quiere ser famoso por ser famoso y empieza a construir una obra que lo convierta en una persona famosa, se pierde la idea y se pierde el sentido final del arte, que es comunicación de sentimientos e ideas. Diría que los jóvenes tienen que centrarse en eso y no perder de vista aquel horizonte.

Siempre se ha mantenido bastante activo en redes sociales y hay personas que le piden pronunciarse sobre hechos sociales y políticos...

Hay muchos artistas que se manifiestan y es bueno que eso ocurra. Es sano y necesario que haya distintos puntos de vista. Evidentemente, en redes sociales hay de todo. Hay unas redes más odiosas que otras: Twitter se ha convertido en un vertedero de odio; Instagram es más amoroso, familiar y cariñoso; en TikTok no me he metido porque no entiendo esa red, además que no me quiero meter. En Facebook participo poco solo para los eventos que hago los lunes.

Se contagió COVID-19 y no pudo venir ¿Cómo la pasó aquellos días de aislamiento?

Estuve completamente seguro que se trataba de un virus por el que hay que pasar a través de los síntomas correspondientes. Me dio tos, decaimiento, dolor muscular, poquito de fiebre (...), el resto fue esperar a que pasara, aunque yo quería salir antes. (...) Mi mente tiene un buen control de mi cuerpo a pesar de que me contagié, pero le gané. Acá en la casa se contagiaron todos, pero estamos bien.

