Alejandro Sanz complacerá a sus fans peruanos con sus temas más clásicos como “Corazón Partío”, “Amiga mía” o “Mi persona favorita”. | Fotógrafo: Salva Musté

El cantante español Alejandro Sanz ofrecerá un concierto en Lima este jueves 20 de abril en el Estadio Nacional y sus fanáticos esperan con ansias la llegada de este show. Después de su presentación en Bogotá, Colombia, los fanáticos ya tienen una idea de cuál será el setlist de canciones. En base a este show, te compartimos la posible lista para su concierto en Perú.

Precios de las entradas para Alejandro Sanz en Lima

Todas las personas que adquieran entradas para el concierto de Alejandro Sanz, deberán nominar sus entradas (registrar nombre, apellido y DNI de cada asistente al evento). Podrás hacerlo hasta el 19 de abril de 2023. Luego estará disponible para descarga.

Platinum (campo):

- S/ 805



VIP (campo):

- S/ 615



Tribuna occidente:

- S/ 486



Tribuna oriente:

- S/ 486



Tribuna norte:

- S/ 246



Posible setlist de Alejandro Sanz para su concierto en Lima

1. No es lo mismo

2. Lo que fui es lo que soy

3. Deja que te bese

4. Medley 1: Alma al aire / Regálame la silla / Hoy llueve

5. Mi marciana

6. Mares de miel

7. Desde cuando

8. La fuerza del corazon / Siempre es de noche

9. Cuando nadie me ve

10. Medley 2: Amiga mía / He sido tan feliz contigo / Hay un universo

11. Contigo

12. Labana / La rosa

13. Corazon partío

14. Hoy que no estás

15. Viviendo de prisa

16. Lo ves

17. Medley 3: Mi soledad y yo / Y si fuera ella / Ese último momento

Alejandro Sanz y su último paso por Perú

Como se recuerda, durante la previa a su último show en Perú, en febrero de 2020, Alejandro Sanz promocionó su proyecto "#ElDisco", que incluyó colaboraciones de artistas latinos como Nicky Jam, Residente y Camila Cabello. Aquella vez, en conversación con RPP Noticias, elogió también a su compatriota Rosalía.

"Me parece que merece toda la admiración y respeto por lo que está haciendo, su carrera es impresionante. Y creo que esa mezcla que ha hecho entre el flamenco y la música urbana está muy acertada. Hay cosas que pueden gustar más o menos, pero me resulta sorprendente y me gusta verla en vivo, tiene mucha energía y es distinta a los demás", dijo entonces.

