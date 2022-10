Andrés Calamaro llegó al Perú como parte de su gira "Cargar la suerte". | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marco Zanelli

Qué difícil debe ser, para un artista como Andrés Calamaro, elegir el repertorio para un concierto. Con más de 40 años de trayectoria, que incluyen más de 15 discos de estudio, dos grupos que marcaron el rock hispano (Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez) y periodos de composición frenéticos, ¿cómo seleccionar los frutos ideales para alimentar a un público que no solo quiere al Calamaro de ayer, sino también al de hoy?

La noche del 15 de octubre, el cantante argentino procuró dar respuesta a interrogantes de este tipo. Trajeado de negro, con sus típicos lentes oscuros (sello de su estilo bobdylaniano), así salió a entregarse durante su actuación en Lima, la última de las cuatro que le dedicó a nuestro país. Días antes había estado en Arequipa, Cusco y Trujillo, donde consiguió agotar entradas, y el sábado último casi lo consiguió en el Arena Perú.

Entre la multitud, no faltaron los que se paseaban con camisetas de la selección argentina, compatriotas del cantante o quienes contraviniendo la oscuridad de la noche decidieron usar lentes de sol en tributo al artista. Además, que la música de Andrés Calamaro haya sonado en las radios peruanas desde hace décadas se vio reflejado en las distintas generaciones que componían su público, desde veinteañeros a cuarentones educados sentimentalmente con sus letras de amores y perdones.

Sin teloneros, solo con un DJ que calentó motores con una lista de canciones que parecían el setlist de radio Oxígeno (auspiciador de este concierto), Calamaro salió al escenario alrededor de las 9:20 p.m. "Bohemio", ese tema que hace poco reversionó con Julio Iglesias, fue el elegido para abrir su concierto. Y como si se tratara de una estrella de fútbol, el público lo recibió entre repetidos "olé, olé, olé, Andrés" y aplausos.

Andrés Calamaro, entre el fútbol y los toros



El Calamaro más contemporáneo continuó con "Cuando no estás" y "Verdades afiladas", ambas canciones premiadas con sus respectivos Latin Grammy y con el favor de los asistentes, que las coreaban como si fueran otros de sus clásicos noventeros. "Sin documentos" sonó fuerte después, y aunque a sus 61 años el cantante intentaba llegar a todas sus notas, el apoyo en sus coristas y sus seguidores le ayudaron a suplir las exigencias vocales a las que ya no puede someterse.

Enchufado en su etapa más rocanrolera, el intérprete se mandó con otros éxitos de su etapa solista y Los Rodríguez como "Me arde, "Para no olvidar", "Tantas veces" y "Rehenes", que luego dieron pase a "Los aviones". "Perú tiene otras virtudes además de la comida tan buena que sirven y la dulzura de su gente. Más al sur del Perú no hay nadie que entienda los toros y la salsa como el Perú", dijo al terminar su tema este declarado aficionado de las corridas taurinas y del torero peruano Andrés Roca Rey, a quien le lanzó loas más adelante.

Con "Maradona" y "Espérame en el cielo", redondeó Calamaro otro homenaje al fútbol y la amistad, dos de sus pasiones más grandes. Y con "Tuyo siempre", pagó tributo a la cumbia argentina, tan bailada y celebrada en nuestro país. Empalmó esta triada de argentinidad con un tema más cosmopolita como "Hong Kong", que en su versión original tuvo la colaboración madrileña de C. Tangana, pero que en concierto es introducida con una brevísima alusión a "Nowhere Man".

Y ya que su público estaba ávido de cantar, Andrés Calamaro les regaló "Mi enfermedad", "No se puede vivir del amor" y "Canal 69". "Mil gracias salmones del Perú", dijo antes de cantar uno de sus temas más emblemáticos, "El salmón". "Siempre seguí la misma dirección / La difícil, la que usa el salmón / Siento llegar al vacío total / De tu mano me voy a soltar", entonó la multitud, a la que el cantante le dio otra canción sonadísima: "Flaca". "Muchas gracias flacos, flacas y flaques", señaló el artista en plan inclusivo antes de sentarse al órgano.

Envalentonado por el aplauso de su público, Calamaro se quitó el saco para darle cuerda a uno de sus sencillos más rockeros: "Alta suciedad". Pero al terminar, volvió a abrigarse y bajó las revoluciones con "Paloma". "No te preocupes, Paloma / Ya no hay pájaros en el nido / Dos ilusiones se irán a volar...", coreó acompañado por las voces de sus seguidores, a quienes les lanzó besos volados y, en una muestra de gran cariño, se arrodilló en el escenario hasta besarlo como quien agradece a una patria que se siente como suya.

"Crímenes perfectos" fue el tema que el popular 'Salmón' eligió para amagar su despedida. Pero ante el pedido de una más, volvió para el adiós definitivo de la noche con "Los chicos", una sentida conmemoración a aquellos que pasaron por la vida del cantante y ya no están aquí, como Maradona, Gustavo Cerati, Pil Trafa, Luis Spinetta, Charlie Watts, entre otros. Recibida la bandera peruana, colocado el chullo en la cabeza, Andrés Calamaro agradeció a sus fans y con su saco hizo gestos de torero. Su paso por el Perú había culminado.

