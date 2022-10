Paramore volverá a Lima para ofrecer una presentación en marzo del próximo año. | Fuente: Difusión

Después de 12 años, la banda estadounidense Paramore regresa al Perú para un único concierto en Lima, que se realizará el próximo 2 de marzo de 2023 en el Arena Perú. Así lo confirmó Masterlive para beneplácito de la gran legión de admiradores que el grupo pop rock tiene en nuestro país.

Esta presentación en la capital marca el punto de inicio de la gira 'Paramore in South America', que llevará a la agrupación compuesta por Hayley Williams, Taylor York y Zack Farro alrededor de diversos escenarios latinoamericanos el año entrante. Un proyecto con el que también retoma su contacto con el público en vivo.

Un mes antes de su concierto en Lima, Paramore lanzará oficialmente su próximo disco de estudio, del cual ya adelantó un tema, titulado 'This Is Why'. Este sencillo, que significa el retorno del grupo a la música tras cinco años de inactividad, cuenta con un videoclip grabado en Malibú (California, EE.UU.) y dirigido por Brendan Yates.

Formada en Tennesse (EE.UU.), en 2004, Paramore estrenó su álbum debut 'All We Know Is Falling' al año siguiente. Si bien no significó un éxito comercial para el grupo, sí les ayudó a sentar las bases de su próximo disco, 'Riot!', que incluyó su primer gran 'hit': 'Misery Business'.

Paramore en Lima: Preventa de entradas

Fue en marzo de 2011 que Paramore pisó por primera vez el Perú para dar un concierto en Lima. En 2023, su público tendrá la oportunidad de reencontrarse con el conjunto. Para adquirir sus entradas bajo la modalidad de preventa, y con un 15% de descuento con tarjetas Interbank, deberán entrar a la plataforma digital de Teleticket este 7 y 8 de octubre, desde las 9 a.m.

Con el fin de que sus seguidores tengan más material para cantar en sus próximas presentaciones, la banda anunció en su página oficial que en los próximos días lanzarán dos canciones más: la primera, titulada 'Leave The House', que saldrá a la luz este mes de octubre, y la segunda, 'Tonight', que publicarán en noviembre.

En paralelo, Paramore recorrerá también 12 ciudades de Estados Unidos. Luego, visitarán México para el Festival Corona Capital 2022, donde actuarán junto a My Chemical Romance y Miley Cyrus. Una agenda en la que el público peruano está incluido para marzo del próximo año.

'This is Why', el último tema que estrenó el grupo, sigue la estela planteada en su álbum 'After Laughter', donde se aleja del sonido pop punk que los caracterizó en sus inicios para abrazar un sonido más suave y cercano al rock independiente.

