La banda británica Arctic Monkeys logró el sold out para su concierto en Lima.

¡Arctic Monkeys logró el sold out! La banda británica vendrá a Perú el 15 de noviembre, en el Arena 1 Costa Verde, en San Miguel, y tendrá como invitados a los estadounidenses Interpol.

En la mañana de este martes 3 de mayo, la productora Move Concerts anunció que el concierto ha tenido gran acogida por parte del público y la venta de entradas fue todo un éxito.

Arctic Monkeys está integrada por Alex Turner, Jamie Cook, Nick O'Malley y Matt Helders y llegarán al Perú tras su paso por los principales los festivales Primavera Sound en Argentina, Brasil y Chile. Y como es de esperarse, en esta oportunidad tocarán todos los éxitos de su aclamada carrera.

Arctic Monkeys logró sold out para su concierto en Lima que se realizará el 15 de noviembre de este año. | Fuente: Twitter

¿Quiénes son los Arctic Monkeys?

Dueños de un potente sonido rockero, la banda inglesa Arctic Monkeys se formó en Sheffield en 2002 y hasta la fecha ha lanzado seis álbumes de estudio; el más reciente es “Tranquility Base Hotel + Casino”, lanzado en 2018.

Desde su debut en 2006, “Whatever People Say I Am, That's What I'm Not”, el proyecto musical se convirtió en el debut más rápido en llegar a las listas del Reino Unido y es considerado uno de los mejores discos de todos los tiempos. Luego vendría la consolidación con el lanzamiento de los álbumes "Favourite Worst Nightmare” (2007), “Humbug” (2009) y “Suck It And See” (2011).

Sin embargo, no fue hasta su álbum “AM” (2013) que alcanzaron fama mundial. El single “Do I wanna Know?” alcanzó el número 4 en el Billboard Hot 100 US, transformando a la banda en un fenómeno global. Además, volvieron a ganar la categoría de ‘Mejor álbum inglés’ en los premios Brit.

Arctic Monkeys es considerada como una de las bandas británicas más exitosas de los últimos tiempos, con más de 25 millones de discos vendidos en el mundo y una base de fans digital de más de 30 millones de seguidores. La música de los "monos" se ha reproducido más de 9 mil millones de veces hasta la fecha, acumulando un promedio de 6,5 millones de reproducciones cada día. Su legendario sencillo 'Do I Wanna Know?' ha sido reproducido mil millones de veces.

