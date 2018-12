Arctic Monkeys, la banda británica llega por primera vez a Lima. | Fuente: Oficial

Tras anunciar su participación en las tres ediciones latinoamericanas del festival Lollapalooza, el 26 de marzo de 2019 será una fecha que todo fanático de Arctic Monkeys marcará desde hoy en su calendario. La banda británica liderada por Alex Turner pisará suelo peruano para un show en la Parcela H del Jockey Club del Perú con lo mejor de sus seis álbumes de estudio, incluyendo su última producción "Tranquility Base Hotel & Casino".

Nacida en el año 2002 en Sheffield, Reino Unido, el grupo fue uno de los primeros en hacerse populares gracias a la masificación de internet, con maquetas que eran distribuídas por sus propios seguidores. Hasta que llegó el primer álbum "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" (2006), que fue galardonado en 2007 como el Mejor Álbum Británico en los Brit Awards de ese año, luego se hicieron recurrentes en esos premios.

Arctic Monkeys son generalmente considerados parte de la escena 'post punk revival',​ junto a bandas como Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs y Bloc Party. Durante un año ostentaron el título al álbum debut más vendido en la historia del Reino Unido, hasta que en 2007, fueron alcanzados y superados por el primer disco de Leona Lewis.

El grupo llega a nuestro país luego de confirmar su participación en los festivales Lollapalooza Argentina, Lollapalooza Chile y Lollapalooza Brasil. Además, estará en Estéreo Picnic, en Colombia; y en el festival "Pa'l Norte" en México.

PRECIOS



Las entradas está a la venta Teleticket desde el 28 de noviembre y habrá una preventa exclusiva con tarjetas Interbank el 26 y 27 de noviembre brindando un 25 % de descuento. Estos son los precios con descuento:

Campo A: S/. 320

Campo B: S/. 160

Tribuna: S/. 120



La banda peruana Los Outsaiders fueron elegidos como teloneros del show internacional, que se perfila como uno de los más esperados del verano.