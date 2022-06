La leyenda del jazz Arturo Sandoval se presentará en Lima el 11 de agosto

Uno de los nombres más respetados del jazz, Arturo Sandoval, vuelve a nuestro país para realizar un inolvidable concierto, donde hará un recorrido por toda su trayectoria. Esta leyenda de la música se presentará junto a su quinteto musical el 11 de agosto a las 20:30 horas en el auditorio del Colegio Santa Úrsula. Las entradas para esta atractiva e imperdible presentación están a la venta en Teleticket.

Con más de cuarenta años de trayectoria y dueño de una gran técnica, tanto en la trompeta como en el piano, el cubano ganador de diez Grammy, seis premios Billboard y un Emmy es sin duda una de las leyendas del jazz mundial y de la música en general.

El afamado trompetista de jazz y pianista cubano empezó a estudiar música a los 13 años. Sandoval comenzó a profundizar en el estudio de la trompeta a muy temprana edad, formando su primera agrupación, Irakere, junto al saxofonista Paquito D’Rivera y el pianista Chucho Valdés poco después de terminar su servicio militar. Esta agrupación no solo se convirtió en el conjunto de jazz más importante de Cuba, sino que también logró ser una sensación en Estados Unidos.

Posteriormente se transformaría en uno de los alumnos más aventajados del legendario Dizzy Gillespie, de quien aprendió los orígenes y emociones que emanan del jazz, especialmente del bebop donde el norteamericano fue uno de sus fundadores y más grandes exponentes. Esto lo traspasó a Sandoval para convertirlo en figura mundial de aquel subgénero del jazz, posición que mantiene desde hace décadas.

La trayectoria de Arturo Sandoval



Dentro de una gran lista de discos lanzados por Arturo Sandoval, además de más de una decena de participaciones en grabaciones de otros músicos, sobresale “Ultimate Duets!”, donde interpreta duetos junto a una gran variedad de artistas como Prince Royce, Alejandro Sanz, Placido Domingo, Stevie Wonder, Pharrell Williams, Ariana Grande, Juan Luis Guerra y muchos más.

Además de su larga trayectoria en el mundo jazzístico, Arturo Sandoval tiene también una carrera musical como intérprete clásico. Su grabación "The Classical Álbum" contiene conciertos para trompeta de Hummel y Mozart, así como su propio Concierto Para Trompeta y Orquesta. Sandoval ha participado como compositor e intérprete en varias bandas sonoras de cine como "La Familia Pérez", "Los Reyes del Mambo" y "La Habana". La propia vida de Sandoval fue llevada al cine en el 2000 e interpretada por Andy García con el título "For Love or Country: The Arturo Sandoval Story".

A lo largo de su impecable trayectoria, Arturo Sandoval ha trabajado junto a Dizzy Gillespie, Woody Herman, Woody Shaw, Michel Legrand, Josh Groban, Tony Bennett, Bill Conti, Johnny Mathis, Frank Sinatra, Paul Anka, Rod Stewart, Alicia Keys, Vikki Carr, Luis Enrique, Mike Couzzi, George Noriega, Lee Levin, Gloria Estefan, Kenny G y Paul Anka. También ha tocado en conciertos con Woody Herman, Herbie Hancock, Stan Getz, Patti LaBelle y Céline Dion.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).