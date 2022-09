Héctor Juan Pérez Martínez, ​ conocido por su nombre artístico Héctor Lavoe, fue un cantautor y productor musical de salsa puertorriqueño-estadounidense. | Fuente: Twitter

Si se habla de salsa en el Perú o en el mundo, el mayor referente es Héctor Lavoe. En cada calle del Callao, de Lima o de cualquier barrio, se quedó grabado en la mente de miles peruanos y más aún por el paso del ‘Jibarito’ a nuestro país en la recordada ‘Feria del Hogar’.

El ‘Cantante de los cantantes’ ofreció seis conciertos en Perú gracias al empresario Jorge Fernández quien, en 1986, se contactó con el mánager del artista y desde ahí se engendró uno de los mejores conciertos de salsa.

Con 39 años, Héctor Lavoe enamoró a más un peruano en su primer concierto en Lima que se realizó el 5 agosto del mencionado año. Esa primera noche, con la infaltable polera turquesa, pantalón blanco y lentes oscuros, hizo bailar a todos los asistentes. Los seis conciertos terminaron el 10 de agosto donde sus composiciones e interpretaciones llegaban al corazón del público.

Todos sus shows estaban programados para las ocho de la noche. El primer día, al promediar la una de la tarde ya había mil personas haciendo cola, tres horas después llegaban a diez mil. Los periódicos y radios ya hacían mención de que Héctor Lavoe se presentaría en la 'Feria del Hogar', pero más se enfocaban en su famosa impuntualidad a la hora de subir al escenario. No obstante, llegó puntualísimo a todas sus presentaciones.

“Hacía años que no me sucedía conmigo lo que ha pasado aquí. Cuando yo me fui a Panamá me aceptaron bien chévere. Después se trancó esa vena y no he ido en años. Pero vine aquí y me ha dado un reconocimiento. Yo creía que ya no existía tanta fuerza en mí. Pero aquí me han revivido. Ha sido la inyección fantástica. Perú, me inyectaste”, dijo Lavoe a Hugo Abele, músico y amigo personal del artista en una entrevista.

El legado de salsa que dejó Hector Lavoe en aquellas seis noches, fue suficiente para que la comunidad salsera de Perú asumiera este género musical como un estilo de vida. Sus temas, sus letras, mensajes, música, estatuas, monumentos, tributos, camisetas y todas las expresiones que tengan que ver con el amor de sus fanáticos hacia el intérprete, continúa vivo en los barrios del Callao y en todo Lima.

En 1993, cuando Héctor Lavoe murió, la tristeza embargó a todo el movimiento salsero en nuestro país. Muchos comenzaron a bailar en las calles, a tocar su repertorio, hasta querían vestirse como él. Con botellas de cerveza en la mano y coreando cada tema, el público peruano se despidió del 'Flaco de oro', el hijo predilecto de Ponce.

Héctor Lavoe y su reconocimiento en el Callao

En el 2016 y por aniversario del Callao, se desveló el monumento de cuerpo completo en honor a Héctor Lavoe. Frente a la iglesia Matriz del barrio Castillo, muchos de sus fanáticos se tomaron foto con el salsero.

De acuerdo con Gerardo García García, líder de Asocosalsa Perú, no existe una estatua igual en otro país por lo que el primer puerto es el único.

“Este es un presente no solo para los peruanos, o los chalacos que somos nosotros, sino también para el mundo entero. Sabemos que en Puerto Rico y otros países se escucha la música de Lavoe y que lo quieren como nosotros. Disfruten de esta hermosa estructura, todos están bienvenidos. Que Héctor viva por siempre”, dijo en ese entonces.

Esta es la segunda imagen del 'Cantante de los cantantes' que se puede apreciar en el primer puerto. La primera es un busto que se luce frente al obelisco, en la zona de Santa Marina Norte, y que fue inaugurada hace ya más de diez años.

