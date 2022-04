La banda Aterciopelados regresa a Lima para ofrecer un concierto. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Juan Andrés Moreno

La banda colombiana Aterciopelados regresa a Lima para ofrecer un concierto el próximo sábado 11 de junio en el Teatro Leguía, ubicado en Cercado. Una presentación en la que compartirán escenario con las agrupaciones peruanas Rafo Ráez & Los Paranoias, Atómica y Bang 4.

En su presentación, el grupo liderado por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago tendrá la oportunidad de que el público peruano vuelva cantar clásicos sencillos de su repertorio, como "Baracunatana", "Bolero falaz", "Florecita rockera", entre muchos otros.

Considerada una banda emblemática del rock latino a lo largo de la década de 1990, Aterciopelados ha construido una propuesta auténtica, identitaria y experimental que se mantiene vigente a lo largo de sus casi 30 años de trayectoria musical.

Aterciopelados en Lima: Precios de entradas

Las entradas para el concierto de Aterciopelados en Lima ya están disponibles en Teleticket, con precios desde S/ 129. El Teatro Leguía, además, se ha dividido en tres zonas, que responden a nombres de los temas más exitosos de la banda.

Precios por zonas

- "Baracunatana": S/ 159

- "Bolero falaz": S/ 189

- "Florecita rockera": S/ 129

Por otro lado, cada zona tiene una capacidad limitada debido al protocolo de bioseguridad establecido por la pandemia de la COVID-19. Así, "Baracunatana" y "Bolero falaz" pueden albergar hasta 300 personas cada una, mientras que "Florecita rockera" solo 50.

Aterciopelados, emblema de los 90

Fundada en 1993 por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, Aterciopelados es sin duda uno de los grupos más icónicos de los años 90. Su música, una fusión entre el rock alternativo y la música del foclore colombiano, llegó a posicionarse como himnos generacionales gracias a sus letras irreverentes.

"Con el corazón en la mano" fue su disco debut, que incluyó su famoso tema "Mujer gala", popular en la Colombia de aquellos años y que los llevó a sonar en las radios de su país. Sin embargo, no fue hasta "El Dorado", su segundo álbum, que la fama del dúo se expandió a Latinoamérica.

Ese trabajo recogió éxitos como "Bolero falaz", acaso la canción más conocida del grupo, "Florecita Rockera", "Candela", "El Dorado", "Colombia Conexión", "La Estaca", entre otros. De ahí en adelante, Aterciopelados se ha mantenido como una banda con una música portadora de mensajes sociales, como el empoderamiento femenino y la conciencia ambiental.

Parte de su historia como banda puede verse en la serie "Bios", disponible en Star+, donde le dedicaron un capítulo al grupo colombiano, con acceso exclusivo a ensayos y a materiales de archivo inédito que iluminan detalles hasta ahora desconocidos y reveladores.

