El álbum de estudio debut de Aurora, 'All My Demons Greeting Me as a Friend' (2016) recibió críticas generalmente positivas. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Stephane de Sakutin

Aurora, la cantante y compositora noruega conocida por sus éxitos Cure For Me y Runaway, visitará por primera vez el Perú para ofrecer un concierto el próximo 22 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, ubicado en el Centro de Lima.

Con cerca de 200 millones de descargas y más de 500 mil ventas gracias a su álbum de debut All My Demons Greeting Me As A Friend (2016), Aurora logró avanzar en su carrera a pasos agigantados.

En 2018, la artista publicó su segundo álbum Infections Of A Different Kind (Step 1). Además de continuar con las líneas del primero, incorporó un mayor compromiso con la lucha social. Allí defiende la apariencia natural de las mujeres y su ideal contra las formas de sexualizarlas.

Su himno de empoderamiento fue el tema Queendom, donde abre sus puertas a todo tipo de amor en una gran fiesta de besos. Su tercer álbum de estudio se titula The Gods We Can Touch, lanzado el 21 de enero de 2022.

"Necesitamos más silencio en este mundo porque hay demasiado ruido. Me gusta que la gente sienta cosas a través de mis canciones, generar emociones; y el silencio es parte de eso. Hago música para la gente que está sola o es tímida, para los que no saben cómo hablar sobre las emociones, esa gente es una gran inspiración para mí", dijo en una entrevista que recoge el medio Perfil.

Precio y venta de entradas

De acuerdo a Move Concerts Perú, empresa que hace posible la presentación de Aurora en Lima, la preventa de entradas será de manera exclusiva con tarjetas Interbank el 12 y 13 de diciembre a través de Teleticket, mientras que la venta general empezará el 14 de diciembre.

- Preventa exclusiva con tarjetas Interbank 12 y 13 de diciembre

- Entradas a la venta en Teleticket desde este 14 de diciembre

25% de descuento con tarjetas Interbank

Precios*:

Zona A: s/270

Zona B: s/210

Zona C: s/130

* Precios listados ya afectos al 25% de descuento. Incluyen comisión de Teleticket.

