Alejandro Sanz volverá a pisar suelo peruano en abril de 2023, como parte de su recorrido internacional "Sanz en vivo". | Fuente: Instagram / Alejandro Sanz

El cantante español Alejandro Sanz anunció este lunes las nuevas fechas de su gira sudamericana "Sanz en vivo", que realizará entre abril y mayo del próximo año. A su recorrido por el mundo en 2023, se sumó el Perú como un destino en el que aterrizará después de su paso por dos ciudades de Colombia.

Así, el 20 de abril del año entrante, el intérprete de temas como "Pisando fuerte" y "El alma al aire" ofrecerá un concierto en Lima, en el Estadio Nacional. Una oportunidad para renovar su vínculo con el público peruano, al que visitó por última vez en febrero de 2020, antes de la pandemia del nuevo coronavirus.

Con su nueva gira, Alejandro Sanz también recorrerá ciudades de Ecuador, Chile y Argentina. Un total de ocho fechas que se adicionan a las más de 30 ya anunciadas en España y México, territorio donde empieza esta nueva etapa el próximo mes de febrero.



Alejandro Sanz en Lima: Todas las fechas de su gira sudamericana

Según confirmó Alejandro Sanz a través de sus redes sociales, estas son las nuevas ocho fechas de su gira "Sanz en vivo", que lo traerá de vuelta a Latinoamérica después de tres años.

13 de abril: Bogotá (Colombia) - Coliseo Live

15 abril: Medellín (Colombia)

20 abril: Lima (Perú) – Estadio Nacional

22 abril: Guayaquil (Ecuador) – Estadio Alberto Spencer

26 abril: Santiago (Chile) – Movistar Arena

1 mayo: Córdoba (Argentina) – Plaza de la Música

3 mayo: Rosario (Argentina) – Metropolitano

5 mayo: Buenos Aires (Argentina) – Movistar Arena

El show, de acuerdo con un comunicado de prensa compartido por su disquera, cuenta con un espectacular montaje audiovisual y una puesta en escenar muy personal. Alejandro Sanz repasará grandes éxitos de su carrera musical, como "Amiga mía", "Corazón Partío" o "Mi persona favorita", además de los más recientes incluidos en su último trabajo de estudio, "Sanz".

Alejandro Sanz y su último paso por Perú

Como se recuerda, durante la previa a su último show en Perú, en febrero de 2020, Alejandro Sanz promocionó su proyecto "#ElDisco", que incluyó colaboraciones de artistas latinos como Nicky Jam, Residente y Camila Cabello. Aquella vez, en conversación con RPP Noticias, elogió también a su compatriota Rosalía.

"Me parece que merece toda la admiración y respeto por lo que está haciendo, su carrera es impresionante. Y creo que esa mezcla que ha hecho entre el flamenco y la música urbana está muy acertada. Hay cosas que pueden gustar más o menos, pero me resulta sorprendente y me gusta verla en vivo, tiene mucha energía y es distinta a los demás", dijo entonces.

