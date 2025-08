Billy Idol en Lima: el ícono del rock ochentero vuelve con concierto en Arena 1 en noviembre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El rugido rebelde de los 80 volverá a sonar con fuerza en Perú. Billy Idol, leyenda viva del punk y símbolo del rock más audaz, regresará a Lima como parte de su nueva gira It’s a Nice Day To… Tour Again!. El músico británico se reencontrará con el público peruano tras su última visita en 2022.

El concierto, auspiciado por Radio Oxígeno, promete una noche cargada de clásicos como Rebel Yell, Dancing With Myself, Eyes Without a Face, White Wedding y más himnos que definieron una era. Será una cita imperdible para revivir la época dorada del rock.

¿Cuándo tocará Billy Idol en Lima?

Luego de tres años de su primer concierto en Perú, Billy Idol regresa para demostrar que sigue siendo pura energía sobre el escenario. El show, a cargo de Move Concerts, está programado para el sábado 22 de noviembre en Arena 1, en San Miguel.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Las entradas estarán disponibles desde el 8 de agosto a las 10 a.m. a través de Ticketmaster, con preventa exclusiva para clientes BBVA. La venta general comenzará el 11 de agosto, a la misma hora. Las entradas contarán con 25% de descuento con tarjetas BBVA (crédito o débito).

Precios de entradas para Billy Idol en Lima

El concierto contará con dos zonas. Estos son los precios con descuento BBVA (incluyen comisión de Ticketmaster):

Campo A : S/ 320

: S/ 320 Campo B: S/ 160

¿Quién es Billy Idol?

Con más de cuatro décadas de carrera, Billy Idol no solo representa una época dorada del rock: es su continuidad viva. Inició su carrera como guitarrista en la banda punk Chelsea, y poco después fundó Generation X, con la que publicó tres álbumes hasta su disolución en 1981.

Ese mismo año se mudó a Nueva York e inició su exitosa carrera solista junto al guitarrista Steve Stevens. Su álbum debut, Billy Idol (1982), y su continuación Rebel Yell (1983) lo catapultaron a la fama mundial con temas como White Wedding, Dancing With Myself y Eyes Without a Face.

Durante los años 90 se alejó de los escenarios para enfocarse en su vida personal, pero regresó en 2005 con Devil’s Playground y más tarde con Kings & Queens of the Underground (2014). En los últimos años ha retomado su lugar como referente del rock: ha vendido más de 40 millones de discos, con múltiples certificaciones de platino, nueve sencillos en el Top 40 de EE. UU. y diez en el Reino Unido.

En 2025, Billy Idol lanzó Dream Into It, su nuevo álbum bajo el sello Dark Horse Records, con la colaboración de Avril Lavigne en el sencillo 77. El disco ingresó rápidamente al Top 10 de ventas en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania.

Además, es protagonista del documental Billy Idol Should Be Dead, estrenado en el Festival de Tribeca, que recorre su vida, excesos, caídas, redención y legado como figura ineludible del rock.

En 2023 celebró los 40 años de Rebel Yell, y fue el encargado de presentar a Ozzy Osbourne en su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame, junto a Jack Black y Maynard James Keenan.

