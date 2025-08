Limp Bizkit en Lima: la banda más explosiva regresa para encender Costa 21 este diciembre (y no llegan solos)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Vuelven los reyes del nu metal! Limp Bizkit regresa a Perú tras varios años de ausencia como parte de su gira mundial Loserville Tour. Y lo hacen en grande: no llegarán solos, sino acompañados por un cartel de alto voltaje que incluye a Yungblud, Ecca Vandal, 311, Riff Raff y Slay Squad. La cita es el 9 de diciembre en el escenario de Costa 21.

Cuando pisaron Lima por última vez, en 2016, Fred Durst fue claro: “¡No vayan a trabajar, dedíquense a liberar adrenalina... porque la van a necesitar!”. Este 2025, la promesa es la misma: una noche de descarga sonora, furia y caos con sello propio.

El Loserville Tour destaca por su potente alineación. Yungblud, el talentoso cantante británico, ha construido una legión de fans con su álbum Idols. Ecca Vandal mezcla géneros con actitud punk. 311 llega con su fusión de rock, reggae y funk que los ha mantenido vigentes por décadas. Riff Raff, rapero estadounidense de estilo excéntrico y lírica afilada, aportará su sello inconfundible. Y Slay Squad traerá su propuesta feroz de metal moderno, perfecta para encender el pogo.

Limp Bizkit es conocido por éxitos como 'Nookie', 'My Generation' y 'My Way', temas que marcaron una generación del nu metal.Fuente: Masterlive Perú

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La preventa será los días 7 y 8 de agosto a través de Teleticket, con un 15% de descuento exclusivo para usuarios de tarjetas Interbank. Será hasta agotar stock.

¿Quién son Limp Bizkit?

Formados por Fred Durst, Wes Borland, John Otto, Sam Rivers y DJ Lethal, Limp Bizkit es una de las bandas más influyentes del nu metal. Su estilo fusiona rap, metal y una energía demoledora que los convirtió en íconos de los 2000.

No necesitan mayor presentación: temas como Rollin”, My Generation, Nookie, My Way y Livin’ It Up forman parte de un repertorio que marcó a toda una generación. Y recientemente han vuelto a dar que hablar con su participación en el proyecto de Netflix inspirado en el videojuego Devil May Cry, que ya ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo.

