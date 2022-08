Billy Idol, la leyenda del rock, ofrecerá un concierto este 4 de septiembre en el Arena Perú. | Fuente: Instagram | Billy Idol

Billy Idol, una de las figuras más icónicas del rock de los 80's, llegará por primera vez a Lima para ofrecer un concierto en el Arena Perú este 4 de septiembre. Move Concerts, empresa organizadora del evento, anunció que el 95% de las entradas están vendidas, quedando menos de 500 disponibles.

"Se esperaba esta reacción al traer a una de las leyendas de la música contemporánea que ha marcado la vida de varias generaciones. Lo vimos desde el arranque de la preventa, el inicio de la venta general, hasta la extensión del recinto por solicitud de los fanáticos que no lograron conseguir sus entradas a tiempo", indicaron los representantes de la empresa.

El público peruano ha esperado más de tres décadas para ver al cantante de himnos como Rebel Yell, Dancing With Myself, Eyes Without a Face, White Wedding y muchas otras.

Billy Idol, la voz de toda una generación llega a Lima junto al guitarrista Steve Stevens, para cantar lo mejor de su discografía que es parte del soundtrack de miles de vidas.

Precio de las entradas para Billy Idol

Campo A: S/ 401

Campo B: S/ 207

Tribuna: S/ 155

Todas las entradas están a la venta en Teleticket.

Banda invitada

Hace un par de semanas se confirmó que la banda nacional Zen, abrirá el concierto de Billy Idol en Lima. Jhovan Tomasevich, Hans Menacho, Noel y Alec Marambio llegaron al mercado a inicios del 2000 con una importante propuesta visual que los posicionó como uno de los actos de rock más ambiciosos del Perú, girando al interior del país.

Con 20 años de carrera, Zen sigue siendo considerada como una de las bandas referentes de la escena peruana, destacando por su creatividad, energía y el impacto musical que causa en públicos de diversas edades con grandes éxitos como Desaparecer, Sol, Aún me tienes y Quédate.





La extensa carrera de Billy Idol

William Broad tomó su nombre artístico, Billy Idol, tras su paso por su primera banda formada en 1976. Luego formó la banda punk Generation X por influencia de los Sex Pistols de quienes era seguidor. Con su grupo lanzó tres álbumes de estudio hasta su separación en 1981.

En los 80, Idol se traslada a Nueva York donde su primer álbum solista obtiene gran éxito por canciones como 'Dancing With Myself' o 'White Wedding'. Su segundo disco, 'Rebel Yell', de 1984, consolida su éxito mundial con clásicos como 'Eyes Without a Face', "'Flesh for Fantasy' o el single 'Rebel Yell'.

Luego de varios años y tras superar algunos problemas de salud, Billy Idol regresó a los estudios en 2014 para grabar el álbum 'Kings & Queens of the Underground'. En 2020, grabó la colaboración 'Night Crawling' con Miley Cyrus, para su álbum 'Plastic Hearts'.

Este año, Billy Idol se presentará en el festival Rock in Rio, el 9 de septiembre, junto a artistas como Green Day, Iron Maiden y Megadeth.

