Bryan Adams en Lima: Inicia la venta de entradas para el concierto de la estrella del rock

Ya están disponibles las entradas para el concierto de Bryan Adams. | Fuente: AFP

"¡Tengo muchas ganas de llevar la gira 'Shine A Light' a Sudamérica! El público allá es fantástico y no puedo esperar para volver”. Con estas palabras, el icono canadiense Bryan Adams, mundialmente conocido por temas como “(Everything I Do) I Do It For You”, “Summer of '69” y “Heaven”, expresó su expectativa por iniciar su gira por la región, que tendrá como primer destino el Perú.

Tal como se anunció, su concierto en Lima tendrá lugar este 11 de octubre en el Plaza Arena, junto al Jockey Plaza.

El artista ganador del Grammy, que ha sido número 1 en más de 40 países y ha vendido más de 65 millones de discos alrededor del mundo, presenta magistrales shows sobre el escenario, lo que ha significado su consagración como uno de los mejores cantantes de rock de los últimos tiempos.

Las entradas ya están a la venta para el público general con un 25% de descuento con tarjetas Interbank.

Bryan Adams lanzó su nuevo álbum de estudio Shine a Light en marzo del presente año con Universal Music Group. El single que da título al nuevo disco de Adams fue escrito en colaboración con la estrella de pop británico Ed Sheeran.

Además, la nueva producción discográfica que lo trae a nuestro país cuenta con una colaboración especial de la actriz y cantante estadounidense Jennifer López.

PRECIOS DE ENTRADAS



Campo A: S/360

Campo B: S/180

Tribuna: S/120

* Precios listados ya afectos al 25% de descuento. Incluyen comisión de Teleticket.