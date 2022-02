BTS ha anunciado 3 shows presenciales en su país, uno de los cuales será transmitido en vivo a todo el mundo.

BTS volverá a presentarse en Corea del Sur después de dos años alejados de los escenarios de su país natal, a causa de la pandemia por COVID-19. Serán tres los conciertos que la boy band presentará en Seúl, la capital coreana. Y, para suerte de los miembros de su ARMY, uno de estos será transmitido en vivo a través de cadenas de cine.

Así lo anunció BigHit Music a través de su red social Weverse. Los conciertos se realizarán los días 10,12 y 13 de marzo, y tendrán una dinámica muy similar a los presentados en Los Ángeles a fines del año pasado, con el nombre de "Permission to dance on Stage", y que llevaron a 800 mil personas en cuatro fechas.

El del 12 de marzo podrá ser visto por seguidores de todo el mundo, a través de una transmisión en vivo que se proyectará en diferentes cines del mundo, incluidos los de nuestro país.

“Hola. Somos BIGHIT MUSIC. “Permission to dance on stage – Seúl”, una presentación para que BTS y ARMY puedan bailar juntos, se llevará a cabo de manera presencial y a través de un evento online vía streaming. ¡Únanse a BTS y ARMY, que se volverán uno de nuevo, a través de la música y el baile! No necesitamos permiso para bailar”, se lee en el comunicado de publicado en Weverse.

Lo que necesitas saber sobre la presentación de BTS del 12 de marzo

Como ya informamos, “Permission to dance on stage – Seúl” tendrá un show en vivo que se transmitirá en línea en más de 60 ciudades de todo el mundo, a través de salas de cine. Este espectáculo ha sido programado para el 12 de marzo.

¿En qué países se podrá ver a BTS?

Perú está entre los 16 países de Latinoamérica que podrán disfrutar del retorno de BTS a los escenarios de su país. Otros son Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, México, entre otros.

¿A qué hora será transmitido?

Debido a la diferencia hora entre nuestro país y Corea, de 14 horas, el concierto será transmitido a la 1 p.m. y repetido a las 5 p.m.

¿En qué cines se transmitirá?

Aún no se sabe qué cines transmitirán el evento, pero se esperan noticias muy pronto.

¿Dónde conseguir las entradas?

Desde 22 de febrero, las entradas para el vento estarán disponibles a través de la aplicación Weverse Shop, ligada a la red social de la banda

