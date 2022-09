Caloncho se presentó en la noche del miércoles en el Teatro Leguía de la capital. | Fuente: RPP Noticias

La pandemia hizo que mis gustos musicales ‘se relajen’. Del metal o punk del día a día, la cuarentena hizo que las emociones cambiaran y mi sala de estar y dormitorio se conviertan en mis más recurrentes visitas, necesitando música más relajante, hasta profundas.

Aquí he descubierto un sinfín de artistas latinos que son grandes exponentes de esta vertiente, pero uno llamó especialmente mi atención. Con cumbias, reggae y hasta ‘canciones de cuna’, el mexicano ‘Caloncho’ me dio la paz necesaria para sobrellevar el difícil contexto y encontrar lo positivo, sin dejar lo realista, en sus letras.

Gracias a Veltrac Music, el artista estuvo en dos oportunidades en Lima esta semana y hemos podido en su show más íntimo, como se lo merecía. ¿Valió la pena?

Caloncho y su banda recibiendo las palmas del público. | Fuente: RPP Noticias

Clara Yolks al escenario

Debo recalcar la puntualidad y la coordinación que tuvo la organizadora en el espectáculo. Las puertas estuvieron abiertas desde la 6 de la tarde, evitando las aglomeraciones al momento de ingresar.

El lugar escogido era el Teatro Leguía, ubicado en la avenida Arequipa. Céntrico, con múltiples opciones de movilidad al salir y espacio en su interior.

Clara Yolks fue la encargada de abrir el show y lo hizo con creces. Subió al escenario antes de las 8:30 y se ‘comió’ el escenario. Frenética, divertida y lo más importante, transmitía con sus emociones cada una de sus letras.

Debo reconocer que es la primera vez que la escucho y, a un solo día de su concierto, ya la tengo incluida en el playlist diario. Canciones como ‘Apuratay’ y ‘Millennial’ me gustaron bastante y sé que las personas que la vieron en el escenario salieron más que contentos con su presentación. ¡Buena elección!

Clara, aquí nace un nuevo fan. | Fuente: RPP Noticias

Paz y tranquilidad

A las 9:30 en punto, Caloncho y su banda de músicos llegaría al escenario. El público, aunque no cumpliendo el sold out debido a que muchos eligieron la presentación del día anterior con Zoé, respondió de sobremanera: fue un fecha emotiva y reconfortante.

El mexicano incluyó un setlist variado, dando prioridad al nuevo disco ‘Buen Pez’, motivo de su gira latina, pero sin descuidar sus mayores éxitos.

Para mi sorpresa, Caloncho suena increíblemente mucho mejor que en estudio. Y esto es genial porque ya sus grabaciones son tan buenas que no puedes creer que aún pueda cantar mejor que eso. Sus músicos con la cereza del pastel, cada uno transmitiendo alegría a las personas debajo del escenario.

Pero si hablamos de transmitir emociones, el cantautor es uno de los mejores. No es el más expresivo, ni el más bailarín, pero con cada canción logra tener al público en sus manos. Sus letras son tan valiosas y positivas que te relajan, te permiten olvidar el tiempo y las preocupaciones y te generan una conexión única.

Sin embargo, no es un falso positivismo, es un optimismo realista. Resalto canciones como ‘Somos instantes’ que nos hacen pisar tierra, pero no para lamentarnos, sino para aprovechar mejor nuestro día a día con las personas que están a nuestro lado y con las acciones, aunque pequeñas, que hacemos y les entregamos.

Caloncho, con una guitarra y una banda increíble, puso a saltar a cientos de personas en el recinto. | Fuente: RPP Noticias

Claro está, la bailanta no faltó y grandes canciones como ‘Naranjita sí carnal’, ‘El Derroche’ o ‘Bésame morenita’ movieron los hombros y las piernas de los asistentes. Para las parejas, ‘Brillo mío’, ‘Amiga mujer’ o ‘Chupetazos’, pusieron la cuota romántica y feeling de la noche.

En mi gusto personal, solo me faltó una canción muy significativa en su repertorio: ‘Julia’. Recuerdo haberla descubierto el día que mi mascota falleció y aún no puedo escucharla sin llorar y recordarlo.

La humildad de Caloncho ante los aplausos es el reflejo de su trayectoria. Siempre agradecido, se inclinaba en señal de respeto ante el público cada vez que vitoreaba su nombre. Pese a su gran carrera y a estar en la posición en la que está (ha sido nominado recientemente a los Latin Grammy por mejor cantautor latino), no deja de ser ese artista que se sonroja en cada gran espectáculo.

Y al final del show, se quedó más de 15 minutos para recoger regalos del público, firmar autógrafos y tomarse fotos con más de uno.

Caloncho se tomó su tiempo para tomarse foto y recibir obsequios de los fans. | Fuente: RPP Noticias

Gracias, Caloncho, por la paz que nos transmites, por las grandes energías que mantienes y por los gratos momentos que las personas que te escuchamos tenemos con cada una de tus melodías. Lima es tu casa, y esperemos que puedas regresar las veces que quieras.

