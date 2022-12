Adam Richard Wiles, más conocido como Calvin Harris, es un DJ, cantante y productor británico. | Fuente: Difusión

Calvin Harris regresa a Lima para presentarse el próximo 24 de febrero en el campo del Estadio Nacional de Lima. El DJ británico quien estuvo encabezando el FIFA Fan Fest en el Mundial de Qatar 2022, está considerado por la Revista DJ Magazine cómo el Top 16 del mundo y tiene más de 27 hits como Top 10 en los principales charts de música.

Entre sus más sonados éxitos están "One need" , "I need your love", "Feels", "This is what your came for" entre otros. Las entradas para poder disfrutar de los sets de Calvin Harris estarán en preventa este miércoles 14 de diciembre y jueves 15 de diciembre con un 15% de descuento con tarjetas Interbank en la plataforma digital de Teleticket.

Sobre Calvin Harris

En octubre del 2014, Harris lanzó su cuarto álbum de estudio, "Motion", que debutó en el número dos en el Reino Unido y en el quinto puesto en los Estados Unidos y colaboró ​​con Ellie Goulding en "Outside" y con Rita Ora en "I Will Never Let You Down".

En 2018, el DJ habló sobre sus problemas de salud y contó que, cuatro años atrás, solía beber dos botellas de whisky cada noche, antes de dejar completamente la ingesta de alcohol. En noviembre de 2018, su participación en los MTV European Music Awards se canceló solo 24 horas antes, al anunciar que tenía problemas de corazón. Más tarde explicó que en aquella época fue diagnosticado con arritmias y que eso le llevó a suprimir el consumo de alcohol.

Celebra el Año Nuevo 2023 con David Guetta

El 2023 iniciará con un gran concierto de David Guetta quien ofrecerá una fiesta electrónica el 31 de diciembre en la Explanada Olguín Arena Perú. Como se recuerda, el artista fue nombrado por segundo año consecutivo (2020 y 2021) el mejor DJ del mundo, galardón que anualmente concede la revista británica DJ Mag.

Anteriormente, ya lo había ganado en 2011. A lo largo de su carrera ha vendido más de 45 millones de discos —más que ningún otro disc jockey en la historia— y suyas son algunas de las canciones de dance pop más conocidas de este siglo, como ‘When Love Takes Over’, con vocales de Kelly Rowland, ex de Destiny’s Child; 'Titanium’ con Sia; o ‘Sexy Bitch’ acompañado de Akon. Su sonido ha mutado y ahora define su música con la etiqueta de future rave.

A sus 54 años, David Guetta, es un referente mundial en la música electrónica y además uno de los productores musicales más cotizados en la actualidad y gracias a Studio 92, ofrecerá un gran concierto en Lima.

En noviembre de 2012, David Guetta llegó a Lima e hizo bailar a todas las almas que asistieron al estadio Monumental para escuchar los temas de su último disco, ‘Nothing but the Beat’ (Nada más que el ritmo).

El concierto lo abrió el DJ peruano Christian Berger, quien se encargó de encender al público durante casi tres horas. Cerca de la una de la mañana, Guetta apareció en el escenario con la canción ‘Titanium’, mezcla que realizó con Sia.

