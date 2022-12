La actriz y modelo Aislinn Derbez nació en marzo de 1986, como fruto del matrimonio de Eugenio Derbez con Gabriela Michel. | Fuente: Instagram / Aislinn Derbez

En marzo de 2004, Aislinn Derbez, entonces dedicada al modelaje, cumplió 18 años. La primera hija del conocido actor Eugenio Derbez, fruto de su primer matrimonio con Gabriela Michel, recibió entonces un regalo de su padre que la conmovió hasta las lágrimas. Algo que probó cuán fuerte era el vínculo entre ellos, aunque todavía no lo sabía.

Durante una reciente entrevista con el podcast La magia del caos, la actriz de 36 años contó que para aquella fiesta había conseguido que su papá le dejara que "hubiera alcohol". Eran más de 30 invitados los que habían llegado a su casa. Y fue frente a sus amigos que el protagonista de 'La familia P. Luche' transmitió un video que había grabado para su primogénita.

"Me puse a llorar, porque mi papá me hizo un video con imágenes de mi infancia y de todos mis amigos y de la gente que me importaba en ese entonces deseándome feliz cumpleaños; de repente veo un video en el que yo estaba recién nacida con mi papá y mi mamá juntos. Me puse a llorar", dijo la actriz de "La casa de las flores".

Según Aislinn Derbez, su madre siempre le había dicho que Eugenio Derbez no estuvo presente cuando nació. "Mi papá voltea y me dice, 'pues sí estuve, no estuve el día exacto que naciste, pero fui al siguiente día, porque me dio rubeola y me estaba curando, todavía estaba en el hospital tu mamá'. Y entonces yo me puse a berrera y dije, '¿cómo?, si yo pensé que no habías estado en mucho tiempo cuando nací, hasta mucho tiempo después de que nací'; no sé por qué me afectó tanto esa historia", indicó.

Eugenio Derbez reaparece tras accidente

En septiembre de este año, Eugenio Derbez reapareció en redes sociales después de sufrir un aparatoso accidente que lo alejó por varias semanas de su cuenta de Instagram. Por ese motivo, compartió un video donde aseguró que es “el dolor más fuerte de mi vida”.

Como se recuerda, el actor mexicano se encontraba disfrutando con su hijo Vadhir un videojuego virtual, pero no salió como esperaba debido a que tuvo múltiples fracturas.

“Los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, 'CODA', el Oscar y tres series. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”, contó.

Eugenio Derbez agregó que, pese haber realizado actividades peligrosas con su hijo, esta vez no salió bien librado por lo que reveló detalles de su accidente que lo dejó con 5 fracturas grandes y 10 pequeñas:

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...”, narró.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, dijo Eugenio Derbez.

