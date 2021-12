Los amigos del músico Carlos Guerrero, quien sigue delicado de salud, han organizado un concierto benéfico. | Fuente: Instagram de Carlos Guerrero

Este lunes 27, a las 8:30 de la noche, en la Cúpula de las Artes del Jockey Plaza, se llevará a cabo un concierto en beneficio de Carlos Guerrero, vocalista de la banda nacional We All Together, quien se encuentra delicado de salud.

“Unidos en Concierto por Carlos Guerrero” reunirá a la banda nacional Un Día en la Vida, conocida por sus interpretaciones de la música de Los Beatles. Ellos tocarán por un lapso de dos horas.

El músico Edmundo Delgado, uno de los organizadores, comentó que “esta actividad es un gesto de solidaridad para Carlos, con quien hemos compartido escenario cada 7 y 8 de diciembre, desde hace 32 años, en Un Día en la Vida, que nació precisamente de una reunión de amigos con quienes compartimos la pasión por la música de The Beatles”.

Las entradas están a la venta en Teleticket. Los precios son los siguientes:

Golden: S/ 140

Patinum Central: S/ 130

Platinum: S/ 110

Silla de ruedas +1: 110

Preferencial: S/ 80

General: S/ 40

Carlos Guerrero ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos

La salud del entrañable Carlos Guerrero, fundador de la banda We All Together, se ha complicado, por lo que ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

Esto ha motivado que, a través de las redes sociales, amigos y familiares del también locutor radial pidan apoyo económico para solventar los gastos de su tratamiento médico.

Tal es el caso del conductor televisivo Mathías Brivio, quien a primeras horas de la mañana, a través de Twitter, compartió la cuenta en soles desde donde se puede ayudar al músico.

La cuenta compartida por el exconductor de “Esto es Guerra” está a nombre de la sobrina de Carlos Guerrero, Luciana Halfin Guerrero. Si deseas colaborar, puedes hacer el depósito al siguiente número de cuenta del BCP: 19105241166006.

