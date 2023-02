Christina Aguilera fue la gran estrella invitada en la reciente edición de Viña del Mar. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Javier Torres

La artista estadounidense Christina Aguilera fue la invitada especial en Viña del Mar 2023. Durante su paso por la Quinta Vergara, el icónico escenario chileno que cada año recibe estrellas de toda Latinoamérica, la cantante presentó un show en el que repasó los mayores éxitos de su carrera.

Fue un concierto bilingüe, ya que la intérprete alternó temas en español e inglés. Al inicio de su presentación, Aguilera apareció con una capa roja y un traje negro para cantar 'Dirrty', un clásico en su trayectoria que contribuyó a popularizar su nombre a inicios de los años 2000, y también 'Pero me acuerdo de ti'.

😱😍👑 La Reina Christina Aguilera sacudió Viña del Mar 2023 con su hit mundial "Pero me acuerdo de ti"

🖤🌹💫👑💫🌹🖤#XtinaEnChile #XtinaAguilera #XtinaEnViña #Xtinapic.twitter.com/G491ymol81 — Xtina México Club (@XtinaMexico) February 24, 2023

Pero también hubo lugar para la música latina, con un momento en el que hasta sonó algo de Bad Bunny, mientras que la estrella pop de 42 años se cambiaba de vestuario. Todo un espectáculo en el que el público reunido en el anfiteatro no paró de cantar ni de moverse.

Christina Aguilera completó su repertorio en Viña del Mar 2023 con exitazos como 'Beautiful', 'Pa mis muchachas', 'Fighter' y 'Can’t Hold Us Down'. No faltó la recordada 'Lady Marmalade', que incluyó una coreografía al estilo burlesque.

"¡Oh, Dios Mío! ¡Lo hicimos! ¡Estoy muy feliz de estar aquí esta noche viendo sus hermosos rostros, Chile!", dijo emocionada Aguilera. Y concluyó su show con 'Let There Be Love'.

Christina Aguilera y la vez que ganó su primer Latin Grammy

De origen ecuatoriano, la artista Christina Aguilera, nacida en Nueva York (EE.UU.), ganó el año pasado el premio a mejor álbum pop vocal tradicional en los Latin Grammy 2022. La cantante, que aquel año volvió a cantar en español tras más de dos décadas con su disco 'Aguilera', subió al escenario del Michelob Ultra Arena, en Las Vegas, para agradecer este reconocimiento.

"Dios mío... Gracias a la Academia Latina de la Grabación, gracias por Dios. Había querido lanzar otro álbum en español desde 'Mi reflejo' y fue un momento maravilloso para mí. Esto es muy importante para mí y ha sido maravilloso regresar a mi casa", dijo la intérprete de 41 años. Luego, dirigiéndose a su público, afirmó: "Gracias, tú que creíste y me apoyaste en lo que quería hacer desde el inicio".

El monstruo de la quinta Vergara enfurecido pide a Christina Aguilera de regreso, quiere que le otorguen la Gaviota de Platino. Los conductores no saben cómo calmarlos #Viña2023 #XtinaEnViña pic.twitter.com/FeN58e5mDf — 🌚Alfonsina Storba🌝 (@ysitedigoalgo) February 24, 2023

Más adelante, Christina Aguilera expresó su agradecimiento a "todos los artistas, músicos, compositores" que le hicieron enamorarse de la música otra vez. "A los fans, a los que luchan, hemos estado en este viaje durante mucho tiempo, así que quiero agradecer a muchas personas", manifestó la cantante, que cerró su discurso dedicando su premio a sus hijos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.