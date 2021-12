Coldplay en Lima | Fuente: Facebook | Coldplay

Luego de seis años, Colplay regresa a Lima como parte de su gira Music of the spheres, un espectáculo que también llevará a la banda a recorrer otros países de la región como Argentina. La banda británica, liderada por Chris Martin, tocará el 20 de setiembre del próximo año en el Estadio Nacional. Al evento también se suma la cantante de origen cubano Camila Cabello, quien abrirá con sus éxitos el esperado concierto.

PRECIO DE LAS ENTRADAS

A través de las redes sociales, la empresa organizadora del evento publicó un flyer con las ubicaciones y los respectivos precios. La preventa de entradas será el 13 y 14 de diciembre, disponible sólo para personas que las adquieran con tarjeta Interbank. La venta para el público en general empezará a partir del 15 de diciembre.



"Music Of The Spheres", lo nuevo de Coldplay

"Music Of The Spheres", esl noveno disco de estudio de Chris Martin y compañía, se publicó el pasado 15 de octubre en todo el mundo.

Este material llega dos años después de "Everyday Life" (2019), en el que sorprendieron con la incorporación a su música de aspectos de la música jazz y cierto influjo árabe, y seis después de "A Head Full Of Dreams", en el que la deriva pop del grupo se hizo más que evidente en temas como "Hymn For The Weekend".

Con nueve discos de estudio publicados desde el inicial "Parachutes" (2000), Coldplay es una de las bandas de mayor éxito internacional de las últimas dos décadas, como constata el hecho de que tres de esos trabajos figuren entre los 40 más vendidos del siglo XXI.

