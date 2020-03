Guns N' Roses continuará con su gira, pese a que el gobierno de Costa Rica canceló su concierto. | Fuente: Europa Press

Los gobiernos de todo el mundo se encuentran tomando las medidas necesarias para frenar el avance del coronavirus. Por ello, Costa Rica canceló una serie de eventos, entre los que se cuentra el concierto de Guns N’ Roses, que estaba programado para el 18 de marzo.

La misma banda lo anunció a través de sus redes sociales. “El espectáculo de Costa Rica ha sido pospuesto debido a la dirección del gobierno. Se reprogramará para más adelante en el año, así que conserven sus boletos”, escribieron en la leyenda que acompaña un videoclip compartido en su cuenta de Instagram.

Así Guns N’ Roses continuará con su gira “Not In This Lifetime” por otros países, entre los que está incluido un show en Lima, el próximo 24 de marzo, en el estadio de la Universidad de San Marcos. En este caso, fuentes cercanas confirmaron a RPP Noticias que la presentación en nuestro país no será cancelada ni reprogramada.

REGRESO A LIMA

Luego de girar por todo el mundo con su formación original, Guns N' Roses volverá a nuestro país para ofrecer un único concierto, el martes 24 de marzo en el Estadio de la Universidad San Marcos, como parte de su exitosa gira “Not In This Lifetime”.

La banda de Axl Rose (voz), Slash (guitarra) y Duff McKagan (bajo) regresará a nuestro país luego del apoteósico concierto que realizó en el 2016. En dicha ocasión, la formación original de los 'Gunners' mostró su poderío musical ante más de 50 mil fanáticos peruanos, que finalmente pudieron ver en escena al grupo que es considerado como “el más peligroso del planeta”.

En esta gira la banda celebra más de 30 años de trayectoria, tiempo en el fueron editados “Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, desde donde salieron canciones como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It's So Easy”, “Knockin' On Heaven's Door”, entre otras.