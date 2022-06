Cristian Castro regresa a Perú luego de 5 años. | Fuente: Cristian Castro Oficial

Tras cinco años de su última presentación, Cristian Castro regresará a Perú para ofrecer un concierto el próximo jueves 25 de agosto en Plaza Arena del Jockey Club. El anuncio fue confirmado por Work Shows, empresa organizadora del evento.

Para su nueva visita, el cantante mexicano ofrecerá a sus seguidores peruanos un espectáculo diferente, donde rendirá homenaje a los legendarios Juan Gabriel y José José. También se ha confirmado otra presentación en Arequipa, aunque la fecha está por determinarse.





¿CUÁNDO Y DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS?

Además de los temas con los que rendirá tributo a sus recordados compatriotas, Castro, de 47 años, también interpretará sus grandes éxitos como "Azul", "Mi vida sin tu amor", "Ángel", "No podrás", entre otras canciones que lo convirtieron en uno de los grandes baladistas de su generación.

De acuerdo a la productora, las entradas para el nuevo espectáculo de Cristian Castro estarán disponibles desde el martes 7 de junio a través de Joinuss. Por el momento no hay información sobre las zonas ni precio de las mismas, pero se sabe que la capacidad será limitada.

DESEA INCURSIONAR EN EL GÉNERO URBANO

Hace un par de años, Cristian Castro deslizó la idea de colaborar con artistas del género urbano como Daddy Yankee o Bad Bunny. "Me gustaría cantar con Daddy Yankee, con Yandel, con Bad Bunny o Maluma porque son gente muy vitalizada. Voy a tratar de hacer muchos 'featurings' (colaboraciones)", indicó el hijo de la actriz Verónica Castro.

"Es la tendencia ahora, me gustan mucho todos los ritmos que hay ahora y se unen perfectamente a lo que yo hago, no me parece un cambio tan drástico", añadió.

El intérprete de "Azul" también se refirió acerca de su referencia en el tercer episodio de la segunda temporada de la serie Luis Miguel. "Esto me parece que fue desatinado", dijo al respecto el artista en el programa de televisión mexicano Ventaneando.

"Me parece que fue desmedida la manera en que [Luis Miguel] presentó las cartas en ese capítulo. Para mí fue un poco desmedido. No sé hacia donde querían apuntar, pero no creo que haya hecho falta. Le agradezco mucho todo ese pensamiento que él traía y esa preocupación porque yo salía como cantante", indicó.

"En fin, me dedicó todo un capítulo. La verdad es que me quedé muy sorprendido y también muy agradecido. La admiración es mutua", agregó Castro.

