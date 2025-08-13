Jessie J revela que su cabello se está cayendo tras someterse a una mastectomía por cáncer de mama

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante británica Jessie J habló abiertamente sobre los cambios físicos y emocionales que ha experimentado desde que se sometió a una mastectomía, luego de ser diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana en junio de este año.

A través de un video publicado en Instagram, la artista de 37 años contó que, a cinco semanas de la cirugía, ha notado una notable caída de cabello. “Se me ha estado cayendo el pelo muchísimo desde la cirugía”.

En la grabación, realizada mientras se arreglaba para participar en la grabación de un especial navideño, la intérprete de Price Tag explicó que todavía siente dolor en uno de los implantes y que sus pechos “aún no están parejos”. Jessie J también comentó que su hijo, Sky Safir, a quien comparte con su pareja Chanan Safir Colman, había estado ausente durante dos semanas, y expresó su deseo de equilibrar su recuperación, su maternidad y su carrera musical.

La artista reconoció que su perspectiva de la vida “ha cambiado muchísimo” y que, aunque sabe que no puede cumplir con todo, intenta priorizar su bienestar y el de su familia. Asimismo, adelantó que necesitará someterse a otra cirugía antes de que termine el año, además de continuar trabajando en nueva música.

La actualización llega semanas después de que Jessie J revelara que fue hospitalizada por un presunto coágulo de sangre en los pulmones, seis semanas después de la operación. Pese a las complicaciones, la cantante se mostró optimista y decidida a seguir adelante con su recuperación y sus proyectos.

Jessie J anunció que está libre de cáncer de mama

Después de atravesar un mes particularmente difícil, la cantante británica Jessie J compartió una esperanzadora actualización sobre su salud: el cáncer de mama que le fue diagnosticado ha desaparecido por completo.

La artista reveló públicamente su análisis el pasado 3 de junio a través de su cuenta de Instagram. Pese a la noticia, mantuvo su agenda profesional y ofreció una emotiva actuación en Wembley, Reino Unido, semanas antes de iniciar oficialmente su tratamiento oncológico.

Según informó a fines de junio en sus historias de Instagram, tras someterse a una cirugía a principios de mes, los resultados fueron positivos: "El cáncer se ha ido por completo", escribió Jessie J, acompañando el mensaje con un emoji de dedos cruzados en una lista de "ventajas" que está viviendo actualmente.

Con su característico sentido del humor, también comentó entre risas: “Mi pezón está donde solía estar”.