Cultura Profética se presentará en Lima para celebrar sus 25 años de trayectoria. | Fuente: Difusión

La banda puertorriqueña Cultura Profética anunció su nueva gira “Sobrevolando” y confirmó su regreso a nuestro país para celebrar sus 25 años de carrera musical con sus seguidores peruanos en un concierto que se realizará el 7 de diciembre en el Jockey Club del Perú.

Creadores de éxitos como “Ilegal”, “La complicidad”, "Un deseo”, entre otros temas musicales, el grupo logró ganar su primer Latin Grammy en el 2020 en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa con su disco “Sobrevolando”.

Willy, Omar, Juanqui y Eliut presentarán en este nuevo show todos sus grandes éxitos de sus seis discos lanzados a lo largo de su trayectoria musical, incluido su último álbum que les dio su primera nominación a los Grammy.

Asimismo, habrá una artista internacional preestelar sorpresa en el concierto. Las entradas para el concierto de Cultura Profética están disponibles en la plataforma de Joinnus, con un costo desde S/ 162 que incluyen la comisión de ticketera y los impuestos de ley (capacidad limitada).

Cultura Profética es una banda de reggae que hizo su debut en 1996. | Fuente: Difusión

Cultura Profética a 25 años de sus inicios

Formada en 1996, Cultura Profética se formó en Puerto Rico bajo ideales marcados por el estilo roots. Sin embargo, no fue hasta 1998 que su primer disco "Canción de alerta", grabado en el mismo estudio de grabación de Bob Marley, salió a la luz.

De allí en adelante, la banda ha lanzado cinco álbumes de estudio, así como otros tres que recogen sus presentaciones en vivo. Su música se caracteriza por la fusión de diversos ritmos, como el jazz, reggae, hip-hop, bossa nova, entre otros.

Entre los temas más sonados de la banda destacan "Baja la tensión”, “La complicidad” y “Saca, prende y sorprende”. En 2019, tras nueve años de silencio, publicó su proyecto "Sobrevolando", que incluyó sencillos exitosos como "Llevarte allí" y "Caracoles".

Al cumplir 25 años de trayectoria en mayo pasado, Willy Rodríguez, cantautor de Cultura Profética, señaló al diario Los Ángeles Times que su festejo arrancó "con la construcción de lo que será nuestro primer estudio".

"Definitivamente estamos en el mejor momento después de sacar nuestro mejor disco hasta ahora y estamos en un mejor lugar no sólo musicalmente, sino como disquera independiente", señaló entonces.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.