La cantante criolla presenta 'Eva Ayllón: Invitados Especiales', un concierto donde estará presente Luis Ángel Reddel, César Mancilla, Valeria Zapata y más. | Fuente: Composición

Eva Ayllón regresará a los escenarios locales en el concierto “Eva Ayllón: Invitados Especiales”. El espectáculo, en el que contará con la participación de algunos finalistas en el sintonizado programa de televisión del que fue entrenadora, se realizará este 10 de diciembre, en el centro de convenciones Bianca.

“Tendré como invitados a César Vicente de ‘La Voz Kids’ y a Valeria Zapata de ‘La Voz Perú’. De ‘La Voz Senior’ tendré a Julio César Mancilla y Luis Ángel Reddel. Estoy cumpliendo mi promesa de compartir mi escenario con ellos. Vamos a mostrar su gran capacidad vocal y cantaremos juntos. En esta parte del show nos acompañará ‘El Viejo’ Rodríguez”, afirma Eva Ayllón.

En el resto del recital, la cantante hará lo suyo: música criolla. “Voy a presentar el repertorio que hemos hecho en EE. UU. Es mi forma de agradecerle al público por estos 51 años a mi lado”, acota.

Tras una exitosa gira por Estados Unidos, este 10 de diciembre, Eva Ayllón regresará a los escenarios locales en Bianca de Barranco junto a sus pupilos Luis Ángel Reddel, Julio César Mancilla, Valeria Zapata y César Vicente. | Fuente: Difusión

Sobre su reciente tour por EE.UU., Eva Ayllón refiere que el reencuentro con su público fue maravilloso. “Ha sido muy emocionante y lleno de cariño porque fue el primero en casi dos años y medio que no tuvimos la oportunidad de cantarles. Hemos cumplido con compromisos realizados antes de la pandemia. Ha sido un éxito total”, afirma la artista de las 13 presentaciones que ofreció por diferentes ciudades estadounidenses.

Concierto de Eva Ayllón



Concierto: “Eva Ayllón: Invitados Especiales”

Día: viernes 10 de diciembre

Hora: 8 p.m.

Precio: Desde S/. 90.00

Entradas en Teleticket

Lugar: C.C. Bianca de Barranco - Av. Almirante Miguel Grau 135

