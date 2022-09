El concierto de Daddy Yankee en Chile se convirtió en un caos por la desorganización y reventa de entradas. | Fuente: Composición

El concierto de Daddy Yankee en Chile se convirtió en un caos. De acuerdo con los medios locales, muchas personas ingresaron a la fuerza al show que se llevó a cabo en el Estadio Nacional del mencionado país.

En redes sociales están rotando videos publicados por los fanáticos donde los policías hacen lo posible para que la gente no entre al establecimiento sin entradas. Por ese motivo, dispersaron a un gran grupo con bombas lacrimógenas.

Los asistentes al concierto de Daddy Yankee en Chile responsabilizaron a la promotora del evento, Bizarro, por la desorganización. Además, indicaron que han sobrevendido las entradas ya que algunos estaban decepcionados por no poder ingresar.

"Mientras Daddy Yankee realiza el concierto, afuera del Estadio Nacional hay incidentes carabineros vs delincuentes", "Avalanchas, sujetos ingresando por accesos prohibidos evadiendo la seguridad, desmanes afuera del estadio, personas con entradas retirándose antes por falta de seguridad", "Obviamente hubo una mala organización en lo del concierto de Daddy Yankee. Pero también algo que nos tiene sobrepasados es la falta de cultura cívica y el imperio de la trampa. No pagar la micro, usar la berma en los tacos, etc. Son conductas generalizadas", fueron algunos de los comentarios.

🔴 Show de Daddy Yankee: Decenas de fanáticos que tienen entrada no han podido entrar al Estadio Nacional que ya se encuentra repleto.



EN VIVO 📺#T13Central » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/BjSfuBjUf7 — T13 (@T13) September 28, 2022

El comunicado de la productora sobre el concierto de Daddy Yankee

Después de la desorganización del concierto de Daddy Yankee en Chilke, la productora Bizarro Live Entertainment señaló que el show se llevó a cabo "bajo un estrictoprotocolo de seguridad y logística".

En el comunicado, agregaron que se duplicó el recurso humano para que no haya más incovenientes como el aumento de la delincuencia en los conciertos de gran magnitud. Asimismo, lamentaron los inconvenientes ocasionados a las familias y fans del artista en esta ocasión.

"Siempre hemos puesto en el centro de nuestras operaciones la seguridad de las personas, haciéndonos responsables de todo lo que pueda suceder al interior de los recintos donde desarrollamos nuestros espectáculos", reza el mensaje.

Por otro lado, Bizarro Live Entertainment aceptó toda la responsabilidad y eximió a Daddy Yankee de lo sucedido. En las próximas horas se reunirán con las autoridades responsables para que puedan establecer nuevas medidas en cuanto a la seguridad pública que permitan que esto no vuelva a ocurrir.

Para difusión inmediata. pic.twitter.com/dOjAiJr09G — Bizarro Live Entertainment (@bizarrolivecl) September 28, 2022





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.