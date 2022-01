Eva Ayllón y Daniela Darcourt se presentarán el 19 de febrero, en Arena Perú | Fuente: YERSON | Fotógrafo: YERSON

Acaba de regresar de Miami, tras una corta visita a su padrino musical Tito Nieves, y ya tiene su agenda llena. Así inicia Daniela Darcourt este nuevo año, cargada de presentaciones y nuevos proyectos musicales. Entre estos, el lanzamiento de un disco inédito y el esperado concierto presencial que ofrecerá este 19 de febrero, en el Arena Perú, junto a Eva Ayllón.

Declarada fan de la maestra, Daniela afirma que para cualquier artista nacional joven es un orgullo alternar el escenario con Eva. “Ella es una leyenda viva de nuestra música peruana tradicional. Es un honor trabajar al lado de alguien que nos ha motivado muchísimo durante todos estos años que tiene de carrera. Además, Eva es una excelente mujer y persona; y, sobre todo una maravillosa artista. Compartir el escenario con esta gigante será una locura”, afirma la salsera sobre su participación en el concierto que produce DEA Promotora.

Feliz de reconocerse como amigas, Daniela Darcourt recuerda su primer acercamiento con la criolla. “Nos conocimos en un concierto de Anna Carina. Fue muy divertido porque yo soy su fan. Fue grandioso, tuvimos dos días de ensayos y el día del evento la pasamos superchévere. Después, en ‘La Voz’ se afianzó nuestra amistad y aquí nos tienen ahora: compartiendo escenario, música y vida; y, creo que van a tener que aguantarse porque hay Eva y Daniela para rato”, acota.

La intérprete de éxitos como “Te equivocaste conmigo” y “Señor mentira” anuncia un show que dejará sin aliento al público. “Mis músicos, bailarines y yo prometemos la misma energía de siempre. Al estar al lado de una grande, esto va a ser una explosión de géneros distintos, pero a la vez llenos de sabor. Entonces, prepárense”, advierte la salsera.

Disco inédito

Daniela Darcourt adelantó que para los próximos meses se vienen nuevos ‘feats’ con los que, está segura, sorprenderá a sus seguidores. “Aún no puedo revelar detalles, pero hay muchas sorpresas. Estamos terminando de cuadrar pormenores, más pronto de lo creen habrá lanzamiento”, afirma. También este año sacará una producción completamente inédita. “Estoy muy feliz y contenta porque estamos apuntando a la nominación al Grammy. Estoy muy orgullosa del trabajo que vengo haciendo con mi equipo, del cariño de la gente, que es el respaldo de cada cosa que hago”, sostiene la artista agradecida.

Sobre su futuro en la televisión, Daniela afirma que aún no ha conversado nada al respecto. “De hecho, el formato de "La Voz" y estar en esa silla roja como ‘coach’ me cambió la vida. Tengo a todos mis equipos como amigos, a mis ‘seniors’ como grandiosos espectadores; muchos de mis pollitos abrieron mi concierto; y, tengo a mis niños viéndome, siguiéndome y escribiéndome de vez en cuando, para seguir haciendo las cosas bien. Si se da la oportunidad de volver a la TV, bienvenida sea; y, si no, yo estaría feliz y encantada de seguir haciendo música y de seguir mi carrera por otro lado”, concluye Darcourt.

