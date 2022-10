Def Leppard y Mötley Crüe_ Entradas a la venta desde este 25 de octubre por Teleticket de Wong y Metro. | Fuente: Composición

Dos de las bandas prioritarias del hard rock mundial llegan al Perú. Def Leppard y Mötley Crüe confirmaron una presentación en Lima, para este 28 de febrero del 2023, en el Estadio Nacional.

Ambas bandas llegan, por primera vez al Perú, con The World Tour, continuando el éxito de su gira de estadios por Estados Unidos. Más de 100 millones de álbumes vendidos y más de 5 mil millones de streamings en plataformas digitales cada uno, estadios llenos alrededor del mundo e incontables hits que trascienden a lo largo de las décadas, Def Leppard y Mötley Crüe son parte del panteón del rock ‘n’ roll desde hace más de cuatro décadas.

Ambas bandas cerraron los 80s con sus trabajos más celebrados: Def Leppard con Hysteria en 1987 y Mötley Crüe con Dr. Feelgood de 1989, los cuales incluyen temas que en aquellos años encabezaban los charts y hasta hoy tienen vigencia gracias a series como Cobra Kai y Stranger Things.

DEF LEPPARD

Def Leppard se fundó en 1976 en Inglaterra, pero no fue hasta 1981 donde, acompañados por el legendario productor Mutt Lange, tuvieron un imparable ascenso con éxitos como Bringin’ on the heartbreak”, Photograph, Rock of ages, Pour some sugar on me e Hysteria.

La tragedia los tomó de sorpresa cuando, en 1984, el baterista Rick Allen pierde un brazo en un accidente automovilístico. Los demás integrantes fueron pacientes con la recuperación de Allen y la resiliencia de la banda fue premiada con el álbum Hysteria, en su momento uno de los discos más vendidos de la historia del rock y que es para muchos el “‘Thriller’ del hard rock”, por la cantidad de singles exitosos que se desprendieron de él, tal como en el famoso álbum del rey del pop.

Joe Elliott, Phil Collen, Rick Savage, Vivian Campbell y Rick Allen han mantenido su formación estable desde mediados de los 90s, donde fueron de las pocas bandas que siguieron cosechando éxitos en la era del rock alternativo.

MÖTLEY CRÜE

La historia de Mötley Crüe es conocida por muchos, tanto por su best-seller biográfico “The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band” como por su adaptación cinematográfica hecha por Jeff Tremaine (famoso por su trabajo en Jackass) para Netflix en 2019, abreviada ‘The Dirt’. El más claro ejemplo del glamour y la decadencia de Los Ángeles en la década de los 80s, los excesos y escándalos de la banda fueron tan poderosos como los éxitos que cosecharon: “Shout at the devil”, “Looks that kill”, “Girls, Girls, Girls”, “Dr. Feelgood”, “Same Ol’ Situation”, “Home sweet home”, entre muchos más.

Sus integrantes, Vince Neil, Mick Mars, Nikki Sixx y Tommy Lee ya son íconos de la cultura popular, cada uno cuenta con su propia autobiografía (cada una considerada best-seller), además de participaciones en programas de TV, colaboraciones con otras bandas, etc. La película “The Dirt” también sirvió para conectarlos con una nueva generación, incluso teniendo al popular rapero Machine Gun Kelly interpretando a Lee.

Gracias al rompimiento del contrato que firmó la banda en el 2015, para no volver a tocar en vivo nunca más, podremos disfrutar de las canciones antes mencionadas, así como a Lee tocando encima del público en su ya icónica batería-montaña rusa y a Sixx botando fuego desde su bajo.

