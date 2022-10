DPR, el nuevo fenómeno surcoreano que lidera las plataformas digitales. | Fuente: Difusión

Un nuevo fenómeno de Corea del Sur arrasa las plataformas digitales. Es DPR, un conjunto de cantantes coreanos conformado por DPR Ian, DPR Live y DPR Cream, que alista su aterrizaje en nuestro país para ofrecer un concierto en Lima, el próximo 21 de octubre en el Plaza Arena del Jockey Club.

Este espectáculo forma parte de su gira 'The Regime Tour', que ha llevado a esta agrupación a cruzar desde su continente hacia América. Actualmente, el grupo se encuentra ofreciendo shows en Canadá; en octubre, iniciarán su recorrido por Latinoamérica, que incluye presentaciones en Brasil, Chile y Perú.

DPR le debe su nombre al sello discográfico Dream Perfect Regime, cuyo acrónimo fue tomado por cada uno de sus integrantes para iniciar sus respectivas trayectorias musicales. Juntos, los surcoreanos participaron el año pasado en el soundtrack de la película de Marvel, 'Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos', con su tema 'Diamond + and Pearls'.

DPR en Lima: Precios de entradas

La agrupación DPR llegará a Lima el 21 de octubre y se presentará en el Plaza Arena del Jockey Club del Perú. Para comprar las entradas a este espectáculo, estas están disponibles a través de la plataforma Joinnus. Estos son los precios de los tiquetes:

- Cancha VIP: S/ 453.84

- General 1: S/ 268.33

- General 2: S/ 175.57

DPR, vale recordar, lleva su música en la línea del R&B y hip hop, ritmos fundamentales de la movida asiática y que le han granjeado una inmensa popularidad en China y Japón, así como en Alemania, Estados Unidos, Brasil y Chile. Empezaron su carrera como grupo en 2017, cuando lanzaron su primer EP 'Coming to You Live'. En 2020, publicaron su primer disco de estudio, 'Is Anybody Out There?'.

DPR, estos son sus integrantes

En el plano individual, cada miembro de DPR viene resaltando en la escena musical global. DPR Live, por ejemplo, fue considerado por Spotify como el artista coreano de k-hip hop más escuchado en su plataforma, en la que acumuló más de 1 825 000 oyentes mensuales, que le ayudó a posicionar bien su sencillo 'Jasmine'.

Por su parte, DPR Ian, fundador del sello y creador musical y audiovisual, acaba de estrenar la segunda parte de su álbum de estudio 'MitO2'. Él encabeza la lista de los más reproducidos en iTunes, en Perú, con su canción 'Seraph'. El cantante visitó nuestro país para rodar un videoclip en Cuzco.

DPR Cream, finalmente, es el cabecilla y relacionista público de DPR. Le debe su alcance internacional a temas exitosos como 'Color Drive', 'Problems', 'Billboard uwu', entre otros.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.