¡Es oficial! Dua Lipa llega a Lima: su primer concierto en Perú será en el Estadio San Marcos

La superestrella británica del pop, Dua Lipa, confirmó su primera visita a Perú como parte de su gira mundial Radical Optimism Tour. El anuncio fue realizado este martes a través de sus redes sociales, donde reveló las fechas y los países que visitará.

"Las cosas buenas llegan a aquellos que esperan... ¡¡NUEVAS FECHAS DEL TOUR AÑADIDAS!! ️ Terminando el año con la gira 'Radical Optimismo' en Latinoamérica y estoy muy emocionada de verlos", escribió la intérprete de en sus cuentas oficiales.

El concierto en Lima se llevará a cabo el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, donde la artista deleitará a sus fanáticos con éxitos como Levitating, Physical y Don’t Start Now, además de sus recientes lanzamientos.

La etapa 2025 del Radical Optimism Tour inició el mes pasado en Melbourne, Australia, recibiendo elogios de la crítica. Medios como el Herald Sun calificaron el espectáculo como "una alegre mezcla de éxitos absolutos, un show de luces imparable y deslumbrantes cambios de vestuario", mientras que Rolling Stone Australia le otorgó cuatro estrellas.

Además, la gira contó con invitados como Troye Sivan, Kevin Parker, de Tame Impala, y Vance Joy, junto con tributos únicos en cada país, interpretando temas como Highway to Hell de AC/DC y Can’t Get You Out Of My Head de Kylie Minogue.

Dua Lipa: un fenómeno global

Reconocida por su álbum Future Nostalgia, ganador de un Grammy y certificado platino, Dua Lipa se ha convertido en una de las grandes representantes del pop. Su sencillo Levitating alcanzó el estatus de diamante y fue nombrado la canción número uno del Hot 100 de Billboard en 2021.

Más allá de la música, la cantante ha incursionado como emprendedora con Service95, una plataforma editorial global que ofrece contenido sobre estilo, cultura y sociedad, además de tener su pódcast Dua Lipa: At Your Service.

Venta de entradas para Dua Lipa en Lima

Los fanáticos peruanos de Dua Lipa podrán adquirir sus entradas a través de Ticketmaster. La preventa exclusiva para clientes Interbank comenzará el 8 de abril a las 10 a.m., mientras que la venta general iniciará el 10 de abril desde las 11 a.m.

Dua Lipa en Latinoamérica

7 de noviembre en Buenos Aires, Argentina (Estadio River Plate)

11 de noviembre en Santiago, Chile (Estadio Nacional)

15 de noviembre en Sao Paulo, Brasil (Estadio Morumbis)

22 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil (Estadio Nilton Santos)

25 de noviembre en Lima, Perú (Estadio San Marcos)

28 de noviembre en Bogotá, Colombia (Estadio El Campín)

1 de diciembre en Ciudad de México, México (Estadio GNP Seguros)

2 de diciembre en Ciudad de México, México (Estadio GNP Seguros)