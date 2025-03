Shawn Mendes en Lima: setlist, entradas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre su concierto en Costa 21

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡La espera terminó! Tras seis años desde su última visita, Shawn Mendes regresa a Perú con su gira For Friends and Family Only, un concierto imperdible que llega gracias al auspicio de Studio92. El escenario elegido es Costa 21, donde el canadiense presentará las canciones de su quinto y más reciente álbum de estudio, junto a sus mayores éxitos.

La última vez que Mendes se presentó en Lima fue en diciembre de 2019 con la gira Shawn Mendes: The Tour, cuando hizo vibrar al público en el Jockey Club. Desde entonces, los fans peruanos han esperado ansiosos por volver a corear temas como There's Nothing Holdin' Me Back, Treat You Better, Señorita y Stitches.

Las entradas para el concierto de Shawn Mendes en Lima están a la venta en Teleticket.Fuente: Instagram: @shawnmendes

¿Cuándo y dónde será el concierto de Shawn Mendes en Lima?

El 1 de abril de 2025, Shawn Mendes se reencontrará con sus seguidores peruanos en el escenario de Costa 21, ubicado en San Miguel. Este esperado evento forma parte de su gira For Friends and Family Only, donde promete un show lleno de emociones, talento y sus más grandes éxitos.

Tras seis años de espera, Shawn Mendes regresa a Lima para un esperado concierto en abril.Fuente: Instagram: @shawnmendes

¿A qué hora es el ingreso al concierto de Shawn Mendes en Lima?

Según informó la productora Masterlive Perú, las puertas de Costa 21 abrirán a las 5 p.m. para facilitar un ingreso ordenado. Shawn Mendes subirá al escenario a las 9 p.m. Se recomienda llegar temprano, ya que los horarios pueden variar por motivos técnicos.

El concierto de Shawn Mendes en Lima será el 1 de abril en Costa 21, ubicado en San Miguel.Fuente: Instagram: @shawnmendes

¿Dónde comprar las entradas para el concierto de Shawn Mendes en Lima?

Las entradas para el concierto de Shawn Mendes en Lima están a la venta a través de Teleticket y el recinto cuenta con tres zonas principales:

Campo A: S/ 448

Campo B: S/ 199

CONADIS: S/ 358

¿Cuál es el setlist del concierto de Shawn Mendes en Lima?

Aunque los conciertos suelen tener sorpresas, este es el setlist tentativo que Shawn Mendes ha interpretado durante su paso por Brasil con la gira For Friends and Family Only:

There's Nothing Holdin' Me Back Wonder Treat You Better Monster Lost in Japan (con un fragmento Teach Me How to Love) Isn't That Enough Heart of Gold Señorita (cover de Shawn Mendes y Camila Cabello) Ruin Never Be Alone Mercy Youth Mas que nada (cover de Jorge Ben Jor) Stitches (acústico) It'll Be Okay If I Can't Have You Why Why Why In My Blood

Shawn Mendes interpretará temas de su quinto álbum y sus mayores éxitos en su show en Lima.Fuente: Instagram: @shawnmendes

Recomendaciones para el concierto de Shawn Mendes en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Masterlive Perú recomienda:

Asistir al concierto en taxi.

Habrá estacionamiento disponible (no gestionado por Masterlive Perú ).

). Servicio de buses gratuito al finalizar el concierto (con destino a Plaza San Miguel).

Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.

Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.

Habrá seguridad privada y servicio médico.

Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.

Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.

Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

El concierto de Shawn Mendes en Lima es posible gracias al auspicio de Studio92.Fuente: Instagram: @shawnmendes

Objetos prohibidos en el concierto de Shawn Mendes en Lima

Para garantizar la seguridad del evento, no se permitirá el ingreso de los siguientes artículos:

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.

Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.

Alimentos y bebidas.

Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).

Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.

Accesorios con púas.

Punteros láser o led. iPads o drones.

Artefactos pirotécnicos.

Selfie sticks, trípodes y similares.

Cualquier objeto potencialmente peligroso.

Carteles y banderolas de gran tamaño.

Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.

Sillas plegables.

Sustancias psicotrópicas (drogas).

