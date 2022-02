El show de BTS "Permission to dance" llega a Lima, a través de las salas de cine. | Fuente: AFP

La banda coreana BTS vuelve a los escenarios de Corea del Sur con su show “Permission to dance”, el cual presentaron a finales del año pasado en Los Ángeles. Tres presentaciones marcarán el reencuentro del septeto con su público, las cuales se realizarán los días 10, 12 y 13 de marzo.

Como es típico en ellos, BTS ha querido compartir este momento con su ARMY de otras partes del mundo, por lo que uno de estos shows, el del 12 de marzo, podrá ser visto en las salas de cine de diferentes países del mundo, entre ellos Perú.

¿Dónde y cuándo ver “Persmission to dance en Perú”?

Las cadenas Cine Planet y Cinemark han confirmado que transmitirán el show en vivo de BTS del 12 de marzo.

También se encargarán de vender las entradas. La preventa se comenzará el martes 22 de febrero, desde las 10 a.m. en ambas cadenas.

Debido a que Corea de Sur le lleva 14 horas de adelanto a Perú, el show no podrá disfrutarse en vivo, sino en dos modalidades: actuación en vivo con retraso y repetición.

La actuación en vivo con retraso es una grabación del show en vivo, lo más cerca posible de su horario original, y se proyectará a la 1 p.m. Mientras que la segunda es la repetición el show anterior, a las 5 p.m.

Lo que necesitas saber sobre la presentación de BTS del 12 de marzo

“Permission to dance on stage” tendrá un show en vivo que se transmitirá en línea en más de 60 países de todo el mundo, a través de salas de cine. Este espectáculo ha sido programado para el 12 de marzo.

“Hola. Somos BIGHIT MUSIC. “Permission to dance on stage–Seúl”, una presentación para que BTS y ARMY puedan bailar juntos, se llevará a cabo de manera presencial y a través de un evento online vía streaming. ¡Únanse a BTS y ARMY, que se volverán uno de nuevo, a través de la música y el baile! No necesitamos permiso para bailar”, anunció la banda a través de su red social Weverse.

Perú está entre los 16 países de Latinoamérica que podrán disfrutar del retorno de BTS a los escenarios de su país. Otros son Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, México, entre otros.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.