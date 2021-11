La reconocida artista colombiana Greeicy se une a ésika para realizar el concierto virtual denominado “Mujeres Imparables” dirigido a todos sus fans, para que lo disfruten desde la comodidad de sus casas. | Fuente: Difusión

La reconocida artista colombiana Greeicy se une a Ésika para realizar el concierto virtual denominado “Mujeres Imparables” dirigido a todos sus fans, para que lo disfruten desde la comodidad de sus casas, como parte del lanzamiento de la línea Colorfix. A través de un formato digital totalmente gratuito, sus seguidores podrán cantar, bailar y acceder a todas las sorpresas que la reconocida marca de belleza trae junto a la cantante latina.

Para Mariana Uribe, Consumer Engagement Director de Ésika, este concierto será una gran oportunidad para celebrar y reconocer a todas esas mujeres poderosas, a prueba de todo, que tienen confianza en sí mismas, se atreven a usar labios rojos y abrazan la belleza única que poseen. “Queremos que en este evento las usuarias gocen, canten y bailen junto a Greeicy, sintiéndose imparables”, indica.

HORA Y FECHA

Este concierto se realizará el próximo 27 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora Perú y Colombia) y 10:00 p.m. (hora Chile).

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Las interesadas, quienes deben ser mayores de 18 años, solo necesitan seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la web belcorp.esika.com/pe/maquillaje-colorfix/concierto-greeicy e iniciar el registro.

2. Completar los datos solicitados y dar clic a "regístrate aquí". Esto será suficiente para contar con una de las 300 mil entradas disponibles.

3. Antes de finalizar, se debe descargar el pdf que aparecerá para tener las instrucciones y saber cómo ingresar al concierto. “El día del evento las personas registradas deberán ingresar a www.greeicyconesika.com/ e identificarse con el correo registrado para acceder a este gran concierto, en el cual podrán tener descuentos en todos los productos de ésika y participar de muchas sorpresas más”, agrega Uribe.

