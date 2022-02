El cantante colombiano de música urbana Feid pisará suelo peruano en marzo. | Fuente: Difusión

El cantante y compositor colombiano de música urbana, Feid, pisará suelo peruano por primera vez para cantar en vivo y en directo en el concierto denominado "Vacaxiones con el Ferxxo" a realizarse el próximo sábado 26 de marzo en el Arena Perú, ubicado en Lima.

En esta presentación, también cantarán los nuevos artistas urbanos en ascenso: Beéle y Lion La Voz. Feid, uno de los exponentes del género nerourbano, tiene entre sus temas más conocidos a "Porfa", que supera los 200 millones de reproducciones en Spotify, y "Friki", hecho con Karol G.

También es autor de las canciones "Si tú supieras", que alcanza los 44 millones de 'streaming' en plataformas digitales, y "Amor de mi vida", "Vacaxiones", "Chimbita", entre otras.

Feid, en ascenso en la música urbana

Actualmente, Feid radica en Miami (EE.UU.) y busca romper paradigmas con letras inspiradoras, fusiones de ritmos y nuevos videoclips. Todo este material le ha permitido obtener certificados con discos de platino en México, España, Colombia, Perú y en otros países.

Su música intenta marcar el pulso de su Medellín natal y conectar con el sentimiento urbano latinoamericano. Así, Feid es uno de los nombres claves en ascenso de la escena urbana global contemporánea.

Cabe mencionar que Salomón Villada Hoyos (el verdadero nombre de Feid) comenzó trabajando como músico y compositor de Karol G, J Balvin, J Quiles, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Nacho, Maluma, entre otros.

Concierto: "Vacaxiones con el Ferxxo" de Feid.

Entradas en preventa: Disponibles con 10% de descuento en Teleticket.

Precios: General a S/ 194.50; Individual Golden a S/ 304; Individual Platinum a S/ 401; Individual Diamante a S/ 461.50; Individual Primera Fila a S/ 546.50. También hay boxes disponibles.

