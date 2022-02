Eva Ayllón y Daniela Darcourt ofrecieron un concierto el sábado 19 de febrero. | Fuente: DEA Promotora | Fotógrafo: Edgard Lescano

Unidas en su pasión por la música, Eva Ayllón y Daniela Darcourt compartieron, la noche del 19 de febrero, el escenario del Arena Perú en un espectáculo memorable. A casa llena, fue un encuentro único en el que la maestra dio cátedra de criollismo; y la salsera, desborde de energía y sabrosura en cada una de sus interpretaciones.

La espectacular noche, producida por DEA Promotora, se inició a los acordes de nuestra música peruana. Temas como “Andar, andar”, “Hilda”, “Nunca podrán”, “Alma de mi alma”, “Taita guaranguito”, “Ruperta”, “Las caras lindas”, “Cuando llora mi guitarra” y “Toro mata”, fueron parte del potente ‘setlist’ de Ayllón.

Canciones como “Dónde tu vayas”, “Qué nos pasó a los dos”, “Las horas que perdí”, “Saca la mano”, “Nuestro secreto”, “Qué somos amantes”, “Huellas”, “Ritmo, color y sabor”, “Mal paso”, “Raíces del festejo” y “Le dije a papá” siguieron en la lista, con la cual la cantante ícono del criollismo enamoró a la concurrencia. Bien logrados bailes coreográficos y zapateo también fueron parte de su show.

Daniela Darcourt y su repertorio

Luego, fue el turno de Daniela Darcourt. La salsera, también acompañada por su elenco, puso a bailar a los espectadores con sus grandes éxitos: “Con mi amiga”, “Señor mentira”, “No me digas”, “Ya no me hace falta”, “Adiós amor”, “Si soy tan mala”, “Probablemente”, “Te equivocaste conmigo” y “A esa”.

Tras su despedida y cuando ya parecía haber llegado el final, Darcourt volvió a escena para llamar a la maestra Eva Ayllón. La algarabía del público no se hizo esperar. Juntas cerraron la noche de música criolla y salsa cantando a dúo “Arriba Perú”.

Cabe recordar que Daniela Darcourt lanzará nuevas colaboraciones en los próximos meses. Temas con los que, está segura, sorprenderá a sus seguidores. “Aún no puedo revelar detalles, pero hay muchas sorpresas. Estamos terminando de cuadrar pormenores, más pronto de lo que creen habrá lanzamiento”, afirmó en un comunicado de prensa el pasado mes de enero.

Huairuros para Magaly

Eva Ayllón, conocida por compartir su buena suerte regalando los huairuros que ella misma elabora entre los asistentes a sus shows, eligió esta vez a un destinatario especial: Magaly Medina. La periodista, quien subió al escenario para recibir el presente, se dejó seducir por la música negra y terminó bailando junto a la cantante.

Algunas horas después, Magaly Medina recurrió a su cuenta de Instagram para mostrarse agradecida con aquel momento especial. En sus historias, compartió algunos videoclips del concierto, con un mensaje a la intérprete: "Grande, Eva Ayllón. Gracias, negrita presuntuosa, maestra".

El deportista Josimar Yotún también estuvo entre los asistentes. El volante de la Selección Peruana de Fútbol disfrutó del espectáculo desde su box.

