Feid ha hecho lo que ningún otro artista ya que su show cuenta con pirotecnia, luces, pantallas, tarimas flotantes y hasta un monster truck en escena. | Fuente: Instagram

¡Locura total! El cantante colombiano Feid ofrecerá un concierto el 30 de marzo y, a pocas horas de haber iniciado la venta de entradas para su show, el intérprete logró hacer sold out. Como prueba del éxito, en la cola virtual para adquirir entradas se conectaron más de 111 mil personas esperando para obtener la suya.

El protagonista de temas como 'Feliz Cumpleaños Ferxxo', 'Normal' y 'Ferxxo 100', que revolucionó las redes sociales del continente, iniciará en febrero su primera gira por América Latina y muchos fanáticos de Perú ya lo están esperando.

Con 'Ferxxo Nitro-Jam Tour', Feid actuará en las principales ciudades de Argentina, Chile, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Ecuador; entre otros países por confirmar.

El Ferxxo, como también se le conoce, se ha convertido actualmente en un fenómeno de ventas entre los jóvenes. Su buena racha se multiplica. Obtuvo un reconocimiento en los Premios Tu Música Urbana 2022, celebrados en San Juan (Puerto Rico), donde ganó las categorías 'Top Rising Male Star' y 'New Artist Album of the Year'.

Feid compartió en sus redes sociales que logró sold out para su próximo concierto en Lima. | Fuente: Instagram

Feid y su álbum 'Feliz cumpleaños Ferxxo'

El último disco del cantante colombiano Feid se llama 'Feliz cumpleaños Ferxxo' y se filtró en redes sociales antes de su fecha de estreno. Por ello, el artista de 30 años decidió adelantar su lanzamiento y decidió sacar a la luz todo su material.



A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, el músico natural de Medellín compartió con sus seguidores cómo esta filtración cambió todos sus planes, pero mencionó que, independientemente de esta adversidad, su álbum estaría disponible para todos antes de lo programado.

"Un poquito como tristongo de que me piratearon el álbum, pero con todo el amor del mundo lo vamos a poner en la calle mañana, aquí les dejo el cover que acabamos de hacer. Tenía planes muy diferentes a estos, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Y yo confío en que tiene lo mejor para el Ferxxo", dijo Feid en una publicación.

Con 'Feliz cumpleaños Ferxxo', Feid suma su sexto disco de estudio a una trayectoria que inició en 2017, cuando estrenó su debut "Así como suena". La portada fue diseñada por la hermana del cantante, Manuela Villada. Al momento de su lanzamiento, los seguidores del colombiano le llenaron la caja de comentarios de sus redes sociales con comentarios positivos. A continuación, de estos temas está compuesto el disco:

1. Intro

2. Castigo

3. Feliz Cumpleaños Ferxxo

4. Nieve

5. Ferxxo 100

6. Belixe

7. XQ Te Pones Así Ft Yandel

8. X20X

9. Prohibidox

10. Lady Mi Amor

11. Quemando Calorías

12. Aguante

13. Si Te La Encuentras Por Ahí

14. Normal

15. La Buena Fai

