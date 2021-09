Son Tentación, Hermanos Yaipén, Tourista, Los Mirlos y más artistas en el Festival Reactívate 3. | Fuente: Difusión

Ante el éxito de sus las dos primeras ediciones, el Festival Reactívate regresa con una tercera que se realizará el sábado 25 de setiembre en Arena Perú (costado del Jockey Plaza) de Surco, y contará con 12 artistas nacionales, entre bandas y orquestas de rock, salsa y cumbia. Las entradas se venderán en Teleticket desde 75 soles a partir del lunes 13 de septiembre.

Por el lado de la cumbia, el género más popular del país estará encabezado por Armonía 10, que volverá a los grandes festivales para interpretar sus éxitos de casi 50 años de trayectoria. Junto a ellos estará el estilo elegante de los Hermanos Yaipén y la leyenda de la cumbia amazónica, Los Mirlos, quienes interpretarán temas que ya son himnos entre sus seguidores, como “La Danza de Los Mirlos”, “Sonido Amazónico”, entre otros.

El pop rock llegará de la mano de Raúl Romero y los éxitos de Nosequién y los Nosecuántos, junto a Pedro Suárez-Vértiz: La Banda, con las canciones que hicieron inmortal al líder de Arena Hash, con canciones como “Los Globos del Cielo”, “Mi Auto era una Rana”, “Me Estoy Enamorando”, entre otros. Junto a ellos, Salim Vera y Manolo Hidalgo de Libido con su estilo noventero repleto de hits.

Tal como en las dos ediciones anteriores del Festival Reactívate 3 la salsa no podría estar ausente. Son Tentación, Combinación de La Habana y You Salsa, serán las tres orquestas representantes del género musical de moda en nuestro país, cada una dueña de un particular estilo, miles de seguidores y con varios éxitos radiales en los últimos meses.

El cartel del evento también incluye al sonido más fresco del rock nacional, que va desde la experimentación urbano-alternativa de Tourista, pasando por el indie de Los Outsaiders (que acaban de editar uno de los mejores discos nacionales del año) y el folk de We The Lion, tres de las propuestas más atractivas del país en estos momentos.

Entradas para el Festival Reactívate 3

Precio de las entradas del Festival Reactívate 3 en preventa desde el 13 de septiembre*

Boxes

BOX VIP (8 personas): S/. 800

BOX GENERAL (8 personas): S/. 600

TRIBUNA (4 personas): S/. 300

Venta unitaria

VIP: S/. 100



GENERAL: S/. 75

TRIBUNA: S/. 75

