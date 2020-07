Eva Ayllón ofrecerá concierto online por Fiestas Patrias. | Fuente: DEA Promotora

La cantante Eva Ayllón ofrecerá el recital "Con amor y fe por mi Perú", su primer concierto online junto a su banda, a sala vacía, desde el Teatro Peruano Japonés. Con este show streaming busca rendir un homenaje a la patria y a los caídos por la pandemia de la COVID-19.

"Estoy feliz de poder cantarle a mi gente, de estar cerca de mi público, que esta vez podrá vernos desde cualquier parte del mundo. Vamos a darle un poco de alegría a las personas, ante tanto sufrimiento que ha pasado y que sigue pasando por esta pandemia", afirmó la cantante ganadora del Grammy a la Excelencia Musical.

Eva Ayllón también le rendirá homenaje al Perú pues el concierto online estará disponible a partir del 28 de julio en la plataforma de TLK Play. "Estarán todas las canciones que hacen homenaje a nuestra tierra. En este concierto, vuelvo a tener la oportunidad de hacerle un tributo a nuestra madre patria a nombre de todos nosotros”, sostuvo.

"Vamos a cantar todos los temas donde se pronuncie la palabra Perú", agregó. “¡Que viva el Perú, señores!”, “Peruanita bonita”, “Marinera de mi tierra”, “Bello durmiente”, “Enamorada de mi país” y su clásico homenaje a Los Kipus y Lucha Reyes, entre otros temas, forman parte del selecto reportorio.





La intérprete criolla recalcó que, para subir al escenario con el recital "Con amor y fe por mi Perú", se cumplirán todos los protocolos pertinentes. Por ello tendrá un límite de músicos para respetar la distancia correspondiente.

Eva Ayllón hizo un llamado al público para que continúen siendo precavidos aunque se levantó la cuarentena. "No se olviden de que hay que estar pendientes de la higiene, no se quiten la mascarilla, no salgan de sus casas si no es necesario. Mantengan la distancia social", aconsejó.

50 AÑOS DE CARRERA

La cantante criolla cumplirá 50 años de carrera en octubre de este año. Sin embargo, debido a la pandemia que ha azotado el planeta, al parecer, no podrá celebrarlo como se debe.

La intérprete de “Regresa” estaba preparando un concierto en el Estadio Nacional con múltiples invitados; no obstante, la llegada del nuevo coronavirus hizo que los planes cambiaran. No descarta un show virtual.

“Como todos los artistas, haremos conciertos desde las plataformas”, manifestó Ayllón a mediados de junio.