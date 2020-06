Eva Ayllón fue la primera ganadora de "La máscara" tras ser desenmascarada. | Fuente: Twitter

La ganadora del programa final de la primera temporada de “La máscara” fue Monstruo que tras ser desenmascarado a pedido de Gianella Neyra, resultó ser Eva Ayllón. Antes de conocer el resultado final, los miembros del jurado quisieron saber quién era Huevo y fue Yiddá Eslava, la primera eliminada.

Su presentación comenzó con “Yo perreo sola” de Bad Bunny, sin embargo, después cantó “Dame tu cosita” de “Los cuentos de la cripta” y finalizó su performance con “Pío Pío” como homenaje al ‘Chato’ Grados.

Diva del mar cantó “Así no te amará jamás” de Amanda Miguel y la persona que estaba dentro del personaje era Shantal, hija de Betina Oneto. El tercer desenmascarado fue Caballo que hizo bailar a todos con “Kulikitaka”. Después del suspenso y del “¡fuera máscara!”, todos se dieron con la sorpresa de que se trataba de Jorge Benavides.

Yidda Eslava es la celebridad que estuvo detrás de #LaMáscara de #Huevo pic.twitter.com/wSoTHpBlgN — La Máscara (@MascaraOf) June 7, 2020

Finalmente, llegó la hora de saber quién es el ganador o ganadora de “La máscara” entre Mariposa o Monstruo y fue Gianella Neyra la encargada de decir el resultado. La primera finalista fue Mariposa y la persona que la interpretó fue Marisol.

Ella hizo una presentación con la canción “Esta hembra no llora” de Susan Ochoa y no pudo evitar soltar algunas lágrimas. “Gracias a todos, gracias por invitarme a un programa de calidad, estoy feliz con lo que he logrado hasta ahora. Nunca he competido y me alegra haberlo hecho”, aseguró la intérprete de “La escobita”.

Es así como el ganador fue el Monstruo quien sorprendió al jurado con “Desesperado” de José José. Eva Ayllón se mostró agradecida con todos los que la apoyaron a hacer una buena presentación y espera que pueda haber una próxima edición de “La máscara”.

PRIMER ELIMINADO DE LA FINAL

Con la conducción de Mathías Brivio, este sábado 6 de junio se esperó un encuentro emocionante cuando los seis artistas que ocultaran sus identidades tras sus máscaras y todos mostraron lo mejor de su talento en baile y canto para la alegría de los miles de fans que tiene el reality.

El primer eliminado de la final fue Andrés Salas quien estuvo debajo del disfraz de Conejo. El actor y conductor de “Noche de Patas” se emocionó y agradeció a los miembros de la producción quienes hicieron lo posible para que todo salga bien.

Cabe resaltar que “La máscara” se llevó a cabo con seis celebridades que se enfrentaron en un escenario sin público, tal y como vino desarrollándose el espacio tras el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno para frenar el nuevo coronavirus.

Después de esta final, Latina pondrá al aire “Misterio”, la recordada serie del líder de Universitario de Deportes que convirtió a Aldo Miyashiro y Pietro Sibille en figuras populares.