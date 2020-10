Gorillaz ofrecerá concierto en vivo y podrá ser visto por América Latina desde Londres. | Fuente: Difusión

Gorillaz es una banda que simplemente no puede pasar desapercibida. Sus integrantes animados como el hipnotizante y aletargado cántico de 2D, los eclécticos bajos de Murdoc, los experimentos de Noodle con la guitarra y la potencia acústica de Russel, volverán a hacer una transmisión en vivo después de dos años de silencio.

Bajo el liderato de Damon Albarn, y las gráficas de Jamie Hewlett, el grupo de electropop hará un concierto virtual con una calidad excepcional, canciones inéditas y muchos invitados especiales.

Con el nombre de su nuevo disco, “Song Machine Live” será un show en el que se podrá disfrutar por primera vez de las canciones del último álbum publicado por la banda, el cual tiene colaboraciones con Elton John, 6LACK, Tony Allen, Peter Hook y Robert Smith entre otros, está compuesto por 22 temas y será lanzado el 23 de octubre. El evento será transmitido en tres zonas horarias diferentes en directo.

HORARIOS

Sábado 12 de diciembre

Asia, Australia y Nueva Zelanda 20:00 JST/13:00 CEST

América del Norte y del Sur 16:00 PST/1:00 CEST (+1)

Domingo 13 de diciembre

Reino Unido, Europa y África 19:00 BST/20:00 CEST

Gorillas ofrecerá un concierto en vivo este 12 y 13 de diciembre. | Fuente: Difusión

La mítica banda ofrecerá 3 actuaciones durante el 12 y 13 de diciembre, de manera que sin importar el lugar del mundo en donde te encuentres, formarás parte del evento que está bajo la productora peruana Vastion Group.

Cabe resaltar que Gorillaz es reconocido por The Guinness Book Of World Records como el acto virtual más exitoso del planeta. Los álbumes posteriores de la banda ganadora de los premios BRIT y Grammy son Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017) y The Now Now (2018). Un fenómeno verdaderamente global, Gorillaz ha logrado el éxito de formas totalmente innovadoras, recorriendo el mundo desde San Diego hasta Siria, ganando numerosos premios, incluido el codiciado Jim Henson Creativity Honor.

LAS ENTRADAS

Puedes escoger entre tres opciones: Single live stream ticket, Round the World ticket y 4x live stream tickets; este último paquete incluye una entrada a una fiesta virtual, en la que podrás disfrutar de las mejores vibras de Gorillaz junto con tus amigos. Recuerda que puedes adquirir tus tickets en la página de GorillazxVastion.

