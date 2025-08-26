Últimas Noticias
Fanáticos de Green Day acampan afuera del Estadio San Marcos antes del concierto del 27 de agosto

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Una veintena de fanáticos de Green Day se encuentra desde hace días afuera del recinto donde se presentará la banda californiana. “Es la primera vez que los voy a ver en vivo”, dijo a RPP un joven que llegó desde Bolivia para ver a Green Day.

Lima
00:00 · 04:33
Los fanáticos usan carpas y bolsas de dormir para pasar la noche afuera del Estadio San Marcos.
Los fanáticos usan carpas y bolsas de dormir para pasar la noche afuera del Estadio San Marcos. | Fuente: RPP / Green Day

Expectativa desbordada. Fanáticos de Green Day acampan afuera del Estadio San Marcos, en el Cercado de Lima, antes del concierto que ofrecerá este miércoles, 27 de agosto, la popular banda de punk rock.

Un equipo de RPP llegó anoche al recinto deportivo, encontrando a una veintena de fanáticos, que con carpas y bolsas de dormir ha pernoctado en la vía pública desde hace varios días, con el objetivo de estar lo más cerca posible de sus ídolos.

Nuestro reportero conversó con un joven que llegó desde Bolivia para poder ver a Green Day en vivo, ya que la banda no incluyó a su país en el tramo latinoamericano de su gira The Saviors Tour.

“Mis expectativas son altísimas para este concierto. Es la primera vez que los voy a ver en vivo. Será una experiencia muy grande tenerlos en frente, por eso he tomado la iniciativa de acampar aquí”, comentó.

Lamentablemente, no todo ha sido positivo para estos fanáticos, ya que -denunciaron- sujetos desconocidos se han acercado a amenazarlos y hasta exigirles dinero. Por ello, exhortan a Policía Nacional patrullar la zona, a fin de evitar inconvenientes.

Green Day en Lima

La banda californiana Green Day se presentará en Perú este miércoles, 27 de agosto, como parte del tramo latinoamericano de su gira The Saviors Tour. Esta será la tercera vez que la agrupación ofrezca un concierto en nuestro país, luego de sus recitales de 2010 y 2017.

Cabe mencionar que la agrupación integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool ya se presentó en Colombia, en el inicio de su paso por Sudamérica.

Después de su show en Perú, la banda tiene pactadas presentaciones en Chile, Argentina, Brasil y Paraguay; tras lo cual regresará a Estados Unidos para continuar con su tour mundial.

Green Day Punk rock Punk Green Day en Lima

