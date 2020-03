El concierto de Guns N' Roses en Lima fue reprogramado para fines de año, según Ramón Larrea. | Fuente: MM & Asociados

Con un total de 28 infectados por nuevo coronavirus hasta la fecha, diversos eventos fueron reprogramados como una medida para frenar el avance de la enfermedad en el Perú. Uno de estos fue el concierto de Guns N’ Roses en el estadio de la Universidad de San Marcos.

Así lo dijo el rector de San Marcos, Orestes Cachay Boza, quien anunció que se suspenderán los shows en su sede, debido a la amenaza de covid-19 que se vive actualmente en nuestro país. La famosa banda iba a presentarse el próximo 24 de marzo, pero eso ya no será posible por riesgo de contagio.

Entre los fanáticos, sin embargo, quedó la duda: ¿cuándo se presentará en Lima la banda liderada por Axl Rose? El empresario Ramón Larrea, encargado de traer al grupo al Perú, reveló a RPP Noticias que se espera tener a Guns N’ Roses en San Marcos a “fines de año”.

“Quiero que la gente sepa que estamos en permanente contacto con el mánager de Guns N’ Roses y vamos a invitar a través de nuestras oficiales la nueva fecha que sabemos es a finales de este año. Todos los tickets tienen valor y van a ser presentados a finales de este año en Lima”, afirmó el director de One Entertainment al programa Encendidos.

LA BANDA

Este año, Guns N' Roses arrancó su gira con varias presentaciones en Latinoamérica. Sin embago, por la alerta del nuevo coronavirus ha tenido que posponer shows en Costa Rita, Chile y Argentina. La última presentación de la banda de Axl Rose (voz), Slash (guitarra) y Duff McKagan (bajo) en nuestro país fue en el 2016.

Con su tour, la agrupación celebraba más de 30 años de trayectoria, tiempo en el fueron editados “Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, desde donde salieron canciones como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It's So Easy”, “Knockin' On Heaven's Door”, entre otras.

OTROS CONCIERTOS EN PELIGRO

Para marzo, también se habían confirmado los conciertos en Andrés Calamaro, Tokio Hotel y otros artistas en el Perú. >La productora del primero anunció que se iba reprogramar el show; mientras que los segundos lo cancelaron.