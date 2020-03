Latinoamérica cancela conciertos por coronavirus | Fuente: Composición

La anunciada pandemia global de coronavirus ha llevado a los gobiernos de Latinoamérica a tomar medidas drásticas para prevenir la propagación del COVID-19; entre varias decisiones, se han incluido la prohición de los eventos masivos, provocando que más de un concierto se cancele o posponga. Aquí un recuento de los shows que se han visto afectados:

JORGE DREXLER

El cantante Jorge Drexler se ha visto obligado a cancelar por el coronavirus los conciertos que tenía estos 10 y 11 de marzo con entradas agotadas en el Teatro Melico Salazar de San José (Costa Rica). Como solución a ello, el artista decidió brindar desde un Facebook Live un concierto.

"Para sacarnos las ganas de tocar tras haber tenido que reprogramar los conciertos de hoy y mañana por el virus cabrón. Pidan canciones", dijo Jorge Drexler al anunciar la iniciativa.

LOLLAPALOOZA

La versión argentina del festival Lollapalooza iba a realizarse entre el 27 y 29 de marzo en la localidad bonaerense de San Isidro, pero fue cancelada para evitar la propagación del coronavirus.

En Chile, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que los organizadores del festival Lollapalooza solicitaron suspender el evento.

Este festival se iba a realizar el 27, 28 y 29 de marzo e iba a convocar a más de 100 bandas. Entre los artistas que iban a subir al escenario se encontraban Guns N’ Roses, Lana de Rey, Travis Scott, The Strokes, Gwen Stefani, Beto Cuevas y Javiera Mena.

GUNS N' ROSES

En Costa Rica, Guns N’ Roses tenía programado para el 18 de marzo un concierto en el marco de su gira “Not In This Lifetime”. “El espectáculo de Costa Rica ha sido pospuesto debido a la dirección del gobierno. Se reprogramará para más adelante en el año, así que conserven sus boletos”, anunció la banda.

También, la agrupación musical tenía pactado tocar en el Estadio San Marcos el próximo 24 de marzo para los fanáticos de Lima, pero el jueves 12 de marzo, el rector de dicha universidad, Orestes Cachay Boza, anunció que se suspenderán todos los conciertos en su sede, debido a amenaza de coronavirus.

MAROON 5

La banda liderada por Adam Levine anunció la cancelación de sus presentaciones en Argentina y Colombia por la pandemia del coronavirus. "Nos entristece escuchar las noticias y lamentamos anunciar que, de acuerdo con las recientes restricciones ordenadas por los gobiernos locales, los espectáculos de Maroon 5 en Argentina y Colombia han sido suspendidos", anotaron en Twitter.

"Estos espectáculos estaban programados para hoy en Campo Argentino de Polo en Buenos Aires y el sábado 14 de marzo en el Parque Salitre Mágico en Bogotá", señalaron. "La seguridad y el bienestar de los fanáticos, los empleados y todo el personal es siempre nuestra principal prioridad. Lamentamos decepcionar a nuestros fanáticos y prometemos volver a tocar para usted. Estén atentos para más información sobre boletos", añadieron.





WENDY RAMOS

La actriz Wendy Ramos tenía programado su unipersonal 'Esto es una trampa' para el 18 y 25 de marzo, y el 22 y 29 de abril, en el Teatro Mario Vargas Llosa, pero como medida de precaución decidió postergar los eventos.

"En 'Esto es una trampa' hay risa y reflexión, pero también mucho contacto, interacción y cercanía física. Por eso hemos decidido poner en pausa las funciones para apoyar en la prevención de contagio del coronavirus", anunció la artista, quien indicó que la empresa envargada de las ventas hará la devolución del dinero de las entradas.





SODA STEREO

El show que iba a presentar la icónica banda Soda Stereo el 4 de abril en Panamá fue suspendido para evitar la propagación del coronavirus en el país. La empresa de entretenimiento Showpro Panamá emitió un comunicado, donde explicaron que la medida se tomó acatando las recomiendaciones de las autoridades de dicha nación.

CARLOS VIVES

El cantante colombiano Carlos Vives también tenía en agenda un concierto en la ciudad de Panamá este 28 de marzo pero fue suspendido debido a la pandemia del coronavirus. En un comunicado, Showpro Panamá dio a conocer la decisión destacando como prioridad la seguridad y bienestar de todos los asistentes.

ALEJANDRO SANZ

El cantautor español iba a brindar un concierto en la ciudad de Bogotá, en Colombia, este 12 de marzo, pero se vio obligado a suspenderlo. "Me da mucha tristeza comunicarles que el concierto de Bogotá ha sido pospuesto por seguridad sanitaria. Esto pasará, pero debemos hacer caso a las recomendaciones... cuando se pueda yo vuelvo y les canto con to, no importa cuando sea. Os quiero con el alma", escribió el artista en Twitter.

JUANES

Luego que las autoridades de Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, ordenaron aplazar todos los eventos masivos que congreguen a más de mil personas, Juanes anunció que él y su equipo acatarán la instrucción.

"Lo más importante es cuidarnos y seguir las recomendaciones de las autoridades con respecto al Covid-19. Vamos a reprogramar y cumplir nuestra cita. Bogotá, te amo, pronto nos reuniremos de nuevo", afirmó el colombiano en un comunicado, para cancelar su show del 14 de marzo.