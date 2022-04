La reconocida agrupación llegará al Perú nuevamente luego de 5 años para presentar su 'Greatest Hits Tour' | Fuente: Facebook | Il Divo

"Hola todo el mundo en Lima Perú, soy Urs de Il Divo y el 21 de mayo vamos a actuar en la Arena Perú Explanada, tenemos un concierto muy bonito y muy emocionante preparado para todos vosotros, no os lo perdáis, un beso enorme de Il Divo y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!", de esta manera y por medio de un video en sus redes sociales, el reconocido cantante suizo saludo a sus fans peruanos preparando el terreno para su inminente visita en mayo.

La reconocida agrupación llegará al Perú nuevamente luego de 5 años para presentar su “Greatest Hits Tour”, una selección de sus mejores canciones que han hecho a este grupo uno de los grandes hitos dentro de la música clásica moderna, este nuevo recital de los intérpretes de “Regresa a mí”, tiene una connotación muy especial pues servirá como tributo a la memoria de su desaparecido amigo Carlos Marín quien falleció el año pasado.





HOMENAJE

Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marín de Il Divo, los miembros restantes del grupo multinacional - el americano David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler – llegan a Perú con su gira en homenaje a Marín. El “Greatest Hits Tour” incluye como invitado especial al barítono mexicano-americano Steven LaBrie.

El concierto se llevará a cabo el sábado 21 de mayo en Arena Perú - Explanada y estará lleno de los éxitos de Il Divo de su amplio catálogo de canciones con una increíble producción escénica. Las entradas estarán disponibles en Teleticket.

"Carlos era una personalidad más grande que la vida, con una rara combinación de una voz divina increíblemente hermosa y un talento absolutamente inmenso”. Su pasión, alegría y sentido del humor lo convirtieron en una persona tan mágica, y su risa siempre levantaría el ánimo de cualquiera. Fue amado por millones de fanáticos en todo el mundo y tuvimos la suerte y el honor de poder actuar con él durante tantos años. Extrañaremos profundamente su alegría, amistad y brillante voz.

En su honor, crearemos una Fundación Carlos Marín y haremos un homenaje a su canto en nuestros próximos espectáculos. Que todos lo recuerden por su hermosa alma, su increíble talento y que descanse en paz para siempre”, dijeron Miller, Izambard y Buhler en un comunicado.

TRAYECTORIA

El tour apoya a su décimo álbum de estudio, “For Once In My Life: A Celebration Of Motown (Decca Gold)”, disponible ahora, así como a la Fundación Carlos Marin.

Il Divo es el grupo de crossover clásico con mayor éxito comercial en la historia de la música internacional, el grupo se formó el año 2003 y han vendido hasta la fecha más de 30 millones de álbumes en todo el mundo, con 160 álbumes de oro y platino en 33 países en su haber, Il Divo fue el primer artista de Classical Crossover en tener un álbum debut en el # 1 en la lista Top 200 de Billboard.

