Carlos Marín, vocalista del cuarteto Il Divo, murió a los 53 años. | Fuente: Instagram / Carlos Marín

El pasado 15 de diciembre, Carlos Marín, cantante del cuarteto Il Divo, se encontraba en coma inducido tras ser hospitalizado de emergencia en el Royal Hospital de Manchester (Reino Unido). Este domingo, sin embargo, el grupo confirmó la muerte del vocalista a los 53 años.

En un mensaje publicado por su cuenta de Twitter, la agrupación de ópera reportó: "Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos".

Asimismo, Il Divo hizo un corto repaso por la carrera del fallecido cantante lírico, quien a lo largo de su vida lanzó dos discos como solista, participó en varios musicales y óperas, y hasta ejerció de productor en diversos proyectos.

"Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz. Con amor, David Sebastien y Urs", manifestó el grupo, formado originalmente en 2003.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6 — Il Divo (@ildivoofficial) December 19, 2021

La última presentación de Il Divo en Perú

El cuarteto de ópera pop Il Divo regresó al país para presentarse el 12 de octubre de 2012 en el Jockey Club del Perú. Urs Bühler, Sébastien Izambard, Carlos Marín y David Miller llegaron como parte de su gira mundial “Il Divo y Orquesta" en la que incluyó visitas a países sudamericanos como Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, Paraguay, Brasil y Bolivia y tuvo su inicio en el mes de febrero de ese año con un multitudinario concierto en Sudáfrica.

El cuarteto sorprendió en esta gira con un show novedoso y dinámico, partiendo desde un escenario innovador en complicidad con la interpretación de tema como “Te Amaré” y “Te Prometo” que son parte de su producción discográfica “Wicked Game”.

Este disco contiene 10 temas que son presentados en tres formatos CD estándar, CD+DVD con imágenes del concierto en el “Coliseum de Londres” realizado el 2 de agosto de 2011 y una edición de lujo que incluye un libro con fotografías e información sobre la grabación del disco y el DVD con imágenes extra del show de Londres (Reino Unido).

Dicho trabajo se suma a los 19 álbumes de estudio que hasta el momento ha publicado Il Divo a lo largo de su trayectoria, entre los cuales destacan "Il Divo", "Ancora", "Siempre", "The Promise", "A Musica Affair", "For One In My Life: A Celebration of Motown" y "Timeless".

