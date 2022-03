Jaze comenzó su gira por el Perú iniciando por Trujillo, luego visitará Chiclayo, Piura, Lima y más. | Fotógrafo: Francisco Medina

El freestyler nacional Jaze inicia su gira por Perú este 11 de marzo después de un exitoso show en Buenos Aires, Argentina. El artista comentó a RPP Noticias la ilusión de volver a los escenarios para cantar sus nuevos temas como 'No le mienta a mamá' y para que la gente coree su primer disco 'Personalidad 7'.

"Se viene un recorrido por la Costa y va estar alucinante", dijo el rapero que ya se encuentra en Trujillo donde comenzará con su tour.



Gira de Jaze por Perú

11 de marzo: Trujillo (Pacha Club)

12 de marzo: Chiclayo (Jockey Club)

13 de marzo: Piura (Auditorio UNP)

17 de marzo: Lima (Centro de Convenciones Barranco)

1 de abril: Arequipa (BTH Hotel Lake)

2 de julio: Oxapampa (Festival Selvámonos)

29 de julio: Huancayo (Festival Perú Central)

Jaze inicia su gira nacional este 11 de marzo por Trujillo, luego sigue Piura, Arequipa y Lima. | Fuente: RPP Noticias

Jaze es freestyle y música

El 2021 ha sido un año de bastante experiencia para Jaze debido al gran trabajo que hizo con su disco 'Personalidad 7' y, a su vez, para mantenerse activo en las competencias de freestyle. El artista se ha dividido en dos para mostrar estas dos facetas en las que encontró pros y contras.

Por el lado del freestyle, “me siento feliz de decir que cuando compito lo disfruto por completo, yo disfruto por el lado más pacífico. Me siento pleno, feliz, tranquilo, porque el que me escucha me va a conocer. Soy yo mismo y más allá de los haters y de la gente que no quiere que haga eso, yo me mantengo firme en mi posición desde bastante tiempo”, aseguró.

De acuerdo con Jaze, hubo momentos en los que se sintió frustrado por lo que la gente cree que no le importa las competencias o no quiere ganar nada. “Pero claramente soy yo mismo, cuando estás ahí en el escenario hay presión, en una internacional hay presión, pero yo estoy ahí ganándome un lugar”.

Por el lado de la música, es distinto. “Rescato en lo autentico que soy, más allá de que me haya hecho conocido en un entorno bien raper, freestyler, envuelto de música trap, urbano, reguetón, trap, yo he hecho lo que quise y se me provocaba. Nunca pensé en hacer lo que la gente me pide, sino lo que yo quiero”, sostuvo.

