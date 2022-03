Jaze comienza una nueva etapa musical con 'No le mienta a mamá': "Estoy haciendo algo distinto sin perder mi esencia"

Juan Carlos Iwasaki La Puente, más conocido como Jaze, es un músico, compositor y freestyler peruano | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Francisco Medina

Diferente sin perder su esencia. Juan Carlos Iwasaki, más conocido como Jaze en el mundo del freestyle y la música, sigue asumiendo retos en esta industria después de su exitoso álbum “Personalidad 7”.

El lanzamiento de su single ‘No le mienta a mamá’ es un nuevo comienzo para el artista y le da un giro de 180° a su carrera musical. Combinando géneros como el R&B, soul y rap, el artista expone a través de la letra reflexiones e historias personales.

Producida en Argentina junto a Nicolás Btesh y Pablo Giménez, esta nueva canción será incluido en la gira internacional que ha planificado Jaze para este año. Precisamente, el 3 de marzo iniciará el tour en Buenos Aires.

En conversación con RPP Noticias, el reconocido freestyler cuenta el proceso creativo que lo llevó a componer ‘No le mienta a mamá’, nos da detalles sobre su próxima gira y su faceta como rapero y músico.

Así nació “No le mienta a mamá”

En un inicio, esta canción iba a tener el nombre ‘Desde que no soy creyente’ y Jaze ya tenía todo planificado. Además, el instrumental que tenía pensado era un ritmo más ochentero, pero cuando llegó al estudio de grabación en Buenos Aires, tuvo la intención de hacer un poco de soul rap.

“Nico (Btesh) me dijo que improvise un poco sobre el ritmo y lo hice, de ahí nacieron los versos de la canción. Los estribillos, las partes más lentas, más cantadas, ya eran frases que tenía escritas”, dijo el músico de 22 años.

Cuando la canción se estrenó hace 11 días, tocó la fibra de muchos fanáticos y eso significó un gran apoyo para Jaze ya que, para el artista, ‘No le mienta a mamá’ es una canción más madura en comparación con su último disco.

“Este proyecto es interesante porque tiene una letra más madura, es otra etapa de Jaze manteniendo mi esencia. Venir de hacer un disco bastante personal, lúdico, digerible, descriptivo, ahora estoy haciendo algo distinto y estoy emocionado”, comentó.

Gira nacional e internacional

El 3 de marzo, Jaze iniciará su gira en Buenos Aires. Sobre ello, el freestyler asegura estar entusiasmado debido a que el público argentino ha sido uno de los más cálidos con él. Además, lo ha acompañado a lo largo de su carrera y lo ha visto crecer como artista.

Ese día abrirá el concierto la cantante Odd Mami, quien ha destacado dentro de la escena del trap en su país. De igual manera habrá un segmento dedicado a la improvisación, donde estará acompañado por Klan, el actual campeón de Red Bull Batalla de Argentina.

“Me encanta invitar a un freestyler para que suba al escenario a improvisar conmigo con la banda porque no es común ya que es música en vivo, el feeling es distinto. Si voy a Colombia, por ahí puedo pasarle la voz a Valles-T que es mi amigo”, dijo Jaze que no cierra la posibilidad de ir a más países de Latinoamérica para llevar su música.

Esta primera gira marca un punto de quiebre en su carrera como solista, ya que le permitirá conectar con una audiencia internacional. Por otro lado, también estará dando conciertos en Perú y visitará diferentes lugares como Trujillo, Arequipa y Oxapampa.

Jaze en las grabaciones de "No le mienta a mamá", su último éxito que marca un nuevo comienzo para el artista en su carrera musical. | Fotógrafo: Franciso Medina

Jaze es freestyle y música

El 2021 ha sido un año de bastante experiencia para Jaze debido al gran trabajo que hizo con su disco “Personalidad 7” y, a su vez, para mantenerse activo en las competencias de freestyle. El artista se ha dividido en dos para mostrar estas dos facetas en las que encontró pro y contras.

Por el lado del freestyle, “me siento feliz de decir que cuando compito lo disfruto por completo, yo disfruto por el lado más pacífico. Me siento pleno, feliz, tranquilo, porque el que me escucha me va a conocer. Soy yo mismo y más allá de los haters y de la gente que no quiere que haga eso, yo me mantengo firme en mi posición desde bastante tiempo”, aseguró.

De acuerdo con Jaze, hubo momentos en los que se sintió frustrado por lo que la gente cree que no le importa las competencias o no quiere ganar nada. “Pero claramente soy yo mismo, cuando estás ahí en el escenario hay presión, en una internacional hay presión, pero yo estoy ahí ganándome un lugar”.

Por el lado de la música, es distinto. “Rescato en lo autentico que soy, más allá de que me haya hecho conocido en un entorno bien raper, freestyler, envuelto de música trap, urbano, reguetón, trap, yo he hecho lo que quise y se me provocaba. Nunca pensé en hacer lo que la gente me pide, sino lo que yo quiero”, sostuvo.

